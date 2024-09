No es demasiado pronto para comprarnos el top de brillos de Zara que Rocío Osorno dice que llevaremos ya en septiembre

No hay día en el que Rocío Osorno no nos cree una nueva necesidad de moda, y esta semana ya ha llegado el momento con este top de brillos de Zara con hombreras marcadas. Porque si la sevillana nos dice que ya no tenemos que esperar a Navidad para lucir nuestras prendas de 'brilli brilli', nosotras solo podemos hacerle caso. Los primeros días de septiembre son los más complicados a la hora de vestirnos para volver a la 'ofi' y es que después de pasar meses teletrabajando o de vacaciones, nos cuesta encontrar inspiración para crear outfits más formales y acordes a las temperaturas. Pero Rocío Osorno dice que este top de nueva colección de Zara nos va a salvar de todos esos problemas.

El punto es de nuestros los aliados para afrontar los meses de otoño e invierno, nos mantiene abrigados y con una buena combinación se puede convertir en un look de lo más sofisticado. Ahora bien, esta tendencia de llevar prendas tipo polo no es nueva, en la pasada primavera ya vimos a las que más saben de moda y Rocío Osorno nos ha hecho necesitar esta top con hombreras de Zara que es otra de las tendencias estrella de este otoño 2024. Los flecos y las hombreras marcadas combinados en superposiciones es la manera que tiene la casa italiana de actualizar hoy su habitual juego de contrastes. Si imperan los patrones oversize de cara al año que viene, en Prada toman proporciones mastodónticas, especialmente a la altura del torso. Se llevan, y mucho, las hombreras de quaterback en toda prenda que se nos ocurra.

Top hombreras punto abalorios, de Zara (69,95 euros)

Top abalorios. Zara

Una pieza de cuello redondo y manga sisa que destaca por sus hombreras y el cuerpo que da al top de nueva colección de Zara que es perfecto para combinar con un toque más casual con vaqueros o con pantalones de traje para un look más formal o incluso con unos pantalones de piel para un estilismo de noche.