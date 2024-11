Solo nos apuntaremos al gimnasio si es con este 'total look' deportivo de efecto tipazo de Rocío Osorno

Estas palabras van destinadas a aquellas personas que no son amantes del deporte, pero sí de la moda. O, también pueden servir a las que lo aman. A lo largo de estos años nos hemos dado cuenta de que una de nuestras motivaciones para ir al gimnasio o hacer una actividad física es escoger el estilismo sport más favorecedor y afín a nuestro estilo. Sabemos que, en muchas ocasiones, se trata de una tarea complicada o tediosa, puesto que no es fácil sentirte cómoda con cualquier prenda deportiva o encontrar el patrón perfecto a nuestro cuerpo. Pues bien, tras largas horas de búsqueda en las marcas deportivas, nos acabamos de dar cuenta de que teníamos la solución más cerca que nunca (y Rocío Osorno tiene la respuesta). Si cada día nos enriquecemos de las novedades de Zara en sus redes sociales y de cómo sacar partido a ciertas prendas de vestir, ahora nos ha mostrado su faceta más running en la que no se nos ha escapado el look con el que ha salido este sábado por Sevilla. Hemos confirmado que Rocío Osorno pertenece al team de la combinación estrella de top y mallas, una de las alternativas más comunes, pero, a la vez, que más estiliza a todo tipo de cuerpos. En concreto, estamos hablando de un top corto con tirantes anchos en nude con mallas básicas en negras de la firma Nike por un precio de 35 euros. Aunque Rocío Osorno no nos haya confirmado de dónde es la pieza superior, nosotras hemos encontrado un modelo similar en Kimjaly por 15 euros. En definitiva, no te quedan excusas para replicar el look deportivo de la influencer por un precio provechoso.

El lookdeportivo de Rocío Osorno es uno de los más acertados. Se tratan de prendas que se adaptan totalmente al cuerpo, otorgando la máxima comodidad para hacer cualquier actividad física. Asimismo, la combinación de las tonalidades es más que adecuada, puesto que son ponibles con otros complementos o calzados que quieras llevar en el estilismo, como las zapatillas deportivas, gorras con visera, calcetines altos, mochila o bolsa maxi o muñequeras. No cabe duda de que, después de descubrir el conjunto de chándal de Paula Echevarría en chocolate, ahora también incluiremos en nuestro fondo de armario este combo de top corto y mallas muy cómodas de Rocío Osorno.

Rocío Osorno. @rocioosorno

Top deportivo, de Kimjaly (15 euros)

Top deportivo. Kimjaly

Mallas básicas, de Nike (35 euros)

Mallas básicas. Nike

Rocío Osorno ha conseguido que nos queramos apuntar al gimnasio para estrenar el modelito deportivo que nos ha mostrado esta noche de sábado para hacer running.