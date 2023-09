Rocío Osorno se ha enamorado del vestido bustier de Zara que va a ser la estrella de todos los eventos de otoño

Y no lo decimos solo nosotras, y Rocío Osorno, queda claro con solo abrir la web de Zara y ver que este vestido ya tiene lista de espera en todas las tallas, menos en la XS que aún quedan algunas unidades. Visto lo visto, el 'efecto Osorno' ha vuelto a hacer de las suyas, y no solo ahora que acaba de anunciar a través de sus Stories de Instagram que tiene una nueva ilusión de nombre Javi. Y con eso ya os podéis imaginar el revuelo que se ha creado en todas las redes sociales, tanto con sus seguidoras y todas las cuentas de cotilleos referidas a influencers. Pero volviendo al vestido de nueva colección de Zara, nos ha enamorado porque no puede ser más tendencia con su escote de estilo bustier y su falda, con hebillas y ese tono gris desgastado que es tan otoño. Por eso, aunque su precio sea casi de 100 euros ya se ha agotado en todas las tallas, y no tenemos dudas de que se va a convertir en plaga en Instagram y en todos los eventos de España.

Un vestido que Rocío Osorno aún le ha dado más el toque tendencia combinándolo con una bomber oversize y botas negras. Aunque en las fotografías no vemos que tipo de botas luce, nosotras lo combinaríamos con unas botas biker para darle el toque aún más tendencia en este otoño 2023. Con vestidos veraniegos o con estilismos propios del otoño, este calzado tiene todas las papeletas de convertirse en el protagonista del ‘street style’. Y es que si hay un tipo de bota que destacará sobre todas las demás, esas serán las botas moteras. MiuMiu inundó el street style con las suyas y, ahora, Gucci, Acne Studios, Jimmy Choo e, incluso, las firmas low cost como H&M hacen sus propuestas.

Vestido bustier plisado ZW collection, de Zara (99,95 euros)

Vestido plisado. Zara

Un vestido midi de nueva colección de Zara confeccionado en hilatura con mezcla de lana con escote recto y tirantes anchos ajustable con hebillas metálicas con efecto bustier en tejido combinado a contraste, bajo plisado y cierre en espalda con cremallera metálica.