Rocío Osorno está a punto de agotar en Zara el jersey lila más original y calentito para el frío

Rocío Osorno nos ha vuelto a conquistar con su último look en Instagram. La influencer, la mejor embajadora de Zara de nuestro país, está a punto de agotar -otra vez- uno de los jerséis de de nueva colección.

En esta última ocasión, la sevillana ha optado por un look de lo más casual y colorido, compuesto por un jersey lila y unos vaqueros. "Me cuestan mucho los colores vivos en invierno pero cuando me lanzo lo agradezco mucho. ¿¿Qué os parece el look??", ha escrito Rocío Osorno junto a su último estilismo.

Se trata de un jersey de punto con cuello asimétrico con botones en el cuello, con un diseño de lo más original, ideal para ir calentita en los días de frío. Esta prenda la ha combinado con unos vaqueros bootcut de color azul, una chaqueta de color blanco roto de lana de la firma Paloma Lajud y zapatos de tacón de Valentino.

Jersey lila de cuello asimétrico, de Zara (29,95 euros) Zara

El jersey está disponible aún en algunas tallas en la web oficial de Inditex y tiene un precio de 29,95 euros. Los vaqueros, también de Zara, están a punto de agotarse en todas las tallas y cuestan lo mismo que el jersey.