Rosalía cumple 32 años y así ha cambiado su estilo: de unos looks más urbanos a convertirse en un icono para las firmas de lujo

Rosalía no solamente ha conseguido cautivar a toda la sociedad internacional con su excéntrico estilo musical que combina el flamenco con ritmos urbanos y latinos. A todo esto, le sigue su mérito por construir desde cero una identidad estilística con la que le reconocemos, así como al que podemos decir 'esto es muy Rosalía' para definir una prenda de vestir. A sus 32 años recién cumplidos, podemos confirmar que la artista catalana ha tenido una evolución de fondo de armario deslumbrante, pasando de estilismos casuales que no representaban su esencia hasta convertirse en todo un icono de la moda e imagen de la firma de lujo Dior. Eso sí, tanto si luce ítems asequibles como más exclusivos, siempre logra una estética urbana a la par que desenfadada con accesorios icónicos. Por no hablar de una de las tendencias de belleza que ella misma empezó a poner de moda, como es el nail art más exuberante que te puedas imaginar. Así es la personalidad de Rosalía ante su fondo de armario. Bien es cierto que, a lo largo de los lanzamientos de sus discos, ha estado correando su estilismo con la esencia de cada uno de ellos con trajes de chándal, atuendos al estilo más choni o estampados recargados, sin olvidarnos del toque español en la mayoría de sus looks de gala a través de flecos, estampado de lunares o toreras. No obstante, en el último año hemos analizado una evolución más destacable a la par que distintiva, puesto que la cantante internacional ha apostado por un vestuario más minimalista, con líneas rectas o al alcance del lujo. Varias firmas de lujo de categoría (como Versace, Louis Vuitton o Palomo Spain) se han fijado en la repercusión de Rosalía, así como de su estilo original. Es por ello que en las alfombras rojas siempre la vemos apostar por diseños de los diseñadores más consagrados del panorama internacional, como en una de sus últimas apariciones en los Juegos Olímpicos de París con un diseño con transparencias de Dior.

Uno de los estilismos más deseados de Rosalía son los de street wear, puesto que combina tanto prendas de marcas low cost (o, que podemos encontrar modelos similares en estas) con otras más exclusivas. A todo esto, la artista catalana es una de las invitadas más deseadas en la Semana de la Moda, puesto que o bien se adapta a las tendencias del momento o bien se convierte en la impulsora de estas. Recordemos el momento icónico de Rosalía con Kylie Jenner en el desfile de Acné Studio con vestido con cut-out o el look más demure y ejecutivo para convertirse en la invitada perfecta durante la pasadaParis Fashion Week. También, el mundo del calzado es uno de los favoritos de Rosalía, ya que es en el que más innova, así como más llama la atención. Un ejemplo de ellos son los míticos zapatos de Maison Margiela para cenar en un restaurante del barrio de El Born en Barcelona o los zapatos de tacón de efecto pelo con los que deslumbró en la Semana de la Moda de Milán. Por todas estas razones, repasamos los looksmás icónicos de Rosalía a modo de honor de su 32ª cumpleaños.

El impresionante vestido de Dior colección Crucero 2025 para asistir a la antesala de los Juegos Olímpicos en París

Rosalía en París. Gtres

Su debut como embajadora de Dior con el icónico bolso inspirado en Diana de Gales

Lady Dior campaña de Rosalía Dior

El primer (e impresionante) vestido de encaje con transparencias de Balenciaga para la alfombra roja de los Latin Grammy 2023

Rosalía. Gtres

El segundo vestido firmado por Schiaparelli de Rosalía en los Latin Grammy 2023

Rosalía en su actuación en los Latin Grammy. Kevin Winter Agencia EFE

La reina de los vestidos con cut-out en el desfile de Acné Studio en la Semana de la Moda junto con su amiga Kylie Jenner

Kylie Jenner y Rosalía. Gtres

El vestido de estampado floral (al estilo Bridgerton) para anunciar nueva canción

Rosalía con mini vestido de estilo oriental. @rosalia.vt

Las bailarinas más famosas de Maison Margiela para cenar en el barrio el Born de Barcelona

Rosalía vestida de colegiala en Madrid. GTRES

Los zapatos de tacón de efecto pelo más originales que llevó en la Semana de la Moda de Milán

Rosalía, con sandalias de pelo y tacón Lifestyle

Su asistencia en la Met Gala 2023 con un sorprendente look de Givenchy (con gafas de sol incluidas)

Rosalía en la MET Gala Evan Agostini Evan Agostini/Invision/AP

El toque español en la alfombra roja en los Premios Grammy 2020 con estilismo de Alexander Wang

Rosalía en los Grammy. Jordan Strauss GTRES

Vuelta al estampado de lunares con el vestido de Carolina Herrera en la gala Grammy Latinos 2019 en Las Vegas

Rosalia en la alfombra roja de los Grammy Eric Jamison Agencia AP

La apuesta por el estilo 'coquette' de la cantante catalana en Los40 Music Awards 2019

La cantante Rosalía a su llegada a la alfombra roja de los premios "40 Music Awards". David Fernández Agencia EFE

El look más motomami (y de street wear) de Rosalía en la Semana de la Moda de París

Rosalía. Gtres

El look de invitada a la Paris Fashion Week de lo más formal y demure

Rosalía. Gtres

El estilismo más dormidero con transparencias de Rosalía en Los40 Music Awards 2021

Rosalía. Gtres

El top de lunares que puedes conseguir en marcas españolas 'low cost'

Rosalía. Gtres

El conjunto más urbano que demuestra el inicio del estilismo de Rosalía

Rosalía. Gtres

La influencia del flamenco con este conjunto firmado por Versace en Los40 Music Awards 2018

Rosalía. Gtres

El conjunto de camisa de botones y falda asimétrica, de la firma española María Ke Fisherman, en los Icon Awards

Rosalía. Gtres

La faceta más elegante (y de principiante) con el look perfecto para ir a la oficina en otoño

Rosalía. Gtres

