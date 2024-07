Las sandalias Cenicienta de Aitana son las que ha elegido para estrenar su nueva canción con guiño a Sebastián Yatra

Todo lo que le podemos pedir a la primera semana de julio es un nuevo tema de Aitana, y deseo concedido. La catalana no para de sorprender a sus fans en los últimos conciertos que está dando, y ahora lo vuelve a hacer con un teaser de 10 segundos en el que parece que presenta una nueva canción. Aunque no se conocen muchos detalles, este nuevo estreno será el primer single que presentará el cuarto disco de estudio. En todas las plataformas digitales '4to 23', que es el nombre que le ha dado a esa canción que aterrizará en su repertorio este 5 de julio en la medianoche española, del que Aitana ya nos ha dejado unas fotografías en su cuenta de Instagram donde nos deja claro su look y las sandalias Cenicienta que ha elegido en uno de los 'spots' más instagrameables de España. Las dos zonas que se ven en el vídeo de 10 segundos es uno de los edificios más famosos de la costa alicantina. Se trata de la Muralla Roja, el emblemático edificio del arquitecto Ricardo Bofill que se ha convertido en uno de los más instagrameables de Europa, y en el que incluso Netflix se fijó para crear el plató de la serie 'El juego del Calamar'. La otra estampa que se observa en el vídeo es la Cala de la Manzanera. O lo que es lo mismo, Aitana se ha ido hasta Calpe para grabar este vídeo.

Un vídeo del que nosotros solo hemos podido fijarnos en su lookazo con falda y top rojo que ha combinado con unas sandalias Cenicienta en azul y con mucho brillo. , lo hemos hecho con sus sandalias fantasía que son perfectas para lucir como toda una diosa de la moda, la elegancia y el glamur en todos los eventos de verano. Porque si las sandalias Cenicienta han sido máxima tendencia el último año, pero las de Aitana son todo un sueño para las amantes de los zapatos. Y es que tenemos claro que hasta Carrie Bradshaw se olvidaría de sus Manolos, para lucir estas sandalias por las calles de Nueva York con todos sus estilismos. ¿La mala noticia? Que aún no sabemos de que firma son.

Las sandalias de Aitana. @aitanax

"Te veo en el 12, yo estoy en el once, la puerta está abierta, cuarto 23. La noche perfecta, en mi casa no hay nadie. Dos, julio, setenta y te beso otra vez. Apaga la luz y desnúdame, te hago todo por primera vez. Apaga la luz y tócame, hazme todo lo que imaginé". Tendremos que esperar hasta el viernes para escuchar este nuevo tema, ver el videoclip, y en consiguiente, el lookazo que se ha marcado Aitana en rojo y con sandalias azules. Un tema en el que además, Sebastián Yatra en uno de los compositores, o lo que es lo mismo, se viene temazo.