Sara Duque, periodista y estilista, sobre el look de la Reina Letizia en el Día de la Hispanidad: "Ha innovado dentro de los límites del protocolo"

El Día de la Hispanidad es una de las festividades más importantes del año. Por un día, España llena de color la capital para celebrar el día nacional. Desde la Glorieta del Emperador V hasta la Plaza de Colón se ha desplegado el desfile miliar de la Hispanidad de este 2025 con un homenaje a la bandera hasta dar comienzo la recepción en el Palacio Real.

Al ser un día tan especial, los Reyes de España presiden el desfile de las Fuerzas Armadas y, como todos los años, los conjuntos de la Reina Letizia acaparan las miradas de todo el mundo.

Y como es habitual, la elección para este 12 de octubre de 2025 no ha defraudado. Según ha podido explicar para este periódico Sara Duque, periodista y estilista española, el 'look' elegido para este año es una mezcla de elegancia, protocolo y modernidad.

Un vestido verde que cumple con las expectativas

Como cada año, la expectación con la Reina Letizia respecto a su vestido y sus complementos es máxima. Su aparición pública en este día se ha convertido en un símbolo de elegancia, estilo y representación de la monarquía moderna, fusionando el protocolo con la moda de una manera que capta la atención tanto de la prensa nacional como internacional.

Es por ello que muchos expertos deciden analizar su elección, para tratar de dar una explicación profunda y detallada. En este caso, en declaraciones para este periódico, la estilista Sara Duque, que también ejerce como periodista de lifestyle, ha dado su opinión acerca del conjunto de la Reina.

Según explica, el vestido midi en tono verde esmeralda, confeccionado en un tejido con textura tipo tweed, "aporta cuerpo y presencia" sin llegar a ser excesivamente formal. Según afirma, se trata de una elección acertada para vestir en un evento de este calibre.

Los detalles del vestido

Uno de los aspectos más llamativos del vestido es el corte. Tal y como explica la estilista, el corte ajustado en la parte superior y con una falda de vuelo estructurada "realza su figura de manera muy favorecedora".

Asimismo, otro de los detalles que ensalza el vestido son las mangas tres cuartos y el cinturón fino en negro. En este caso, Duque asegura que "añaden equilibrio y estilizan la silueta". Por todo ello, la estilista considera que 'look' transmite sobriedad, pero con un toque de sofisticación contemporánea.

La elección del color

Además del tipo de vestido, algo que llama la atención nada más aparecer por primera vez ante las cámaras es el color. Se trata de un verde esmeralda que trata de simbolizar esperanza, equilibrio y serenidad, permitiendo dar cierta luminosidad al rostro de la Reina.

Es por ello que la estilista destaca la elección del color, puesto que sale del clásico rojo o azul marino, tan habituales en este tipo de actos, demostrando que es posible innovar dentro de los límites del protocolo.

Los complementos, otro detalle a considerar

En cuanto a los complementos, tanto los zapatos destalonados de tacón medio como el bolso negro de asa corta refuerzan la sobriedad del look. Y es que la Reina Letizia siempre cuida los detalles, y esta vez no ha sido menos.

Duque explica como hay "una armonía entre las líneas del vestido y los accesorios". Además, el peinado suelto con ondas suaves y el maquillaje natural aportan frescura y cercanía, sin restar solemnidad al conjunto.

La valoración final de Sara Duque

Tras analizar cada parte del conjunto de la Reina, Sara Duque lo tiene claro: "Para mi es un look impecable, totalmente acorde con el significado del día de hoy: sobrio, elegante y con un mensaje de equilibrio y respeto institucional. Letizia vuelve a demostrar que domina a la perfección el lenguaje de la imagen y sabe adaptar su estilo personal a cada contexto", concluye.

De esta forma, la Reina Letizia vuelve a sorprender a todos y demuestra que, con elegancia y modernidad, se puede estar a la altura de un acto de esta magnitud año tras año.