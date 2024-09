Sassa de Osma combina el calzado favorito de la Reina Letizia con el vestido de invitada perfecta para este otoño

Definitivamente, sabemos cuál será el vestido de invitada perfecto para la temporada de otoño. Solamente nos ha hecho falta investigar las redes sociales de la chica más elegante, Sassa de Osma, para darnos cuenta de una de las tendencias que seguiremos llevando en bodas, bautizos y comuniones. La celebridad ha aterrizado en Marrakech para asistir a un enlace de lo más especial con un diseño de su propia firma española, Philippa1970. Eso sí, estamos hablando de un modelo de lo más original a lo que normalmente estamos acostumbrados a llevar en este tipo de ceremonias. Se trata de un encantador vestido que protagoniza un delicado estampado de flores negras sobre un fondo blanco, creando un contraste elegante a la par que sofisticado. Uno de sus toques más destacables es la abertura en el escote, mientras que el bajo adornada con una cenefa en tonos rojos, verdes y blancos aporta un detalle alegre y divertido. En estos momentos, está disponible desde la talla 36 hasta la 44 por 425€, pero deberás pedirlo con antelación para no caer ante la duda si se agotará o no. La clave del éxito de este vestido de invitada de otoño es su versatilidad, puesto que lo podemos extrapolar a una cita romántica, a los looks de oficina o para el día a día con bailarinas. En el caso de Sassa de Osma, se ha decantado por alpargatas de cuña alta en negro (el calzado favorito de la Reina Letizia), así como por un bolso de mano en rojo (uno de los colores que más veremos en accesorios esta temporada).

Nunca podemos dejar de hablar sobre los vestidos de invitada que se llevarán en cada temporada. Siempre están presentes tanto para acudir a bodas, bautizos o ceremonias, como para asistir a eventos del trabajo. Venimos de ver un sinfín de propuestas estilísticas durante el verano que se han centrado en el estilo minimalista y desenfadado, así como por una apuesta por los colores vitamina o saturados. Eso sí, si hablamos de estampados, tanto los lunares como las flores han estado presentes en todos los acontecimientos. Ahora, en otoño, también seguiremos utilizando dichos prints para nuestros vestidos de invitada, tal y como también han confirmado las firmas de moda de lujo durante la Semana de la Moda (como Carolina Herrera).

Sassa de Osma con vestido de invitada de otoño. @sassadeo

Vestido de estampado floral, de Philippa1970 (425 euros)

Vestido de estampado floral. Philippa1970

Sassa de Osma se ha vuelto a convertir en toda una inspiración para las mujeres que tenemos que asistir a una boda, bautizo o comunión este otoño.