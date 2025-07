El secreto de verano para evitar el encrespamiento en los cabellos rizados

El verano tiene muchas cosas buenas: las largas charlas en una terraza con nuestras amigas, refrescarnos en el mar o los picnics en el atardecer con temperaturas agradables. Sin embargo, cuando toca hablar sobre cómo debemos cuidarnos el cabello en verano se convierte en todo un desafío. La radiación UV, el cloro de la piscina o la salitre son algunos de los agresores externos que juegan en nuestra contra, en las lisas, onduladas o abundantes, pero, sobre todo, en las melenas rizadas. En este artículo nos centramos en ellas, puesto que son las que más sufren las consecuencias del frizz, pero nosotras sabemos el secreto para combatirlo sin esfuerzo.

A la hora de mantener los cabellos rizados, debemos tener en cuenta que son los que más tienden a deshidratarse con facilidad. Esto es debido a que los aceites naturales del cuero cabelludo tienen más dificultades para recorrer la fibra capilar debido al rizo. El resultado de ello es una sensación de más sequedad, así como con una facilidad de encrespamiento. Tenemos varias alternativas para mimarlo minuciosamente de manera rutinaria, como utilizar los champús adecuados a las necesidades (y no lavárselo cada día), un leave-in hidratante (acondicionadores sin aclarado) o hacer recurso de aceites capilares ligeros y vegetales. Se tratan de sencillos consejos que toda chica curly sabe a la perfección y que ya ha puesto en práctica alguna vez en su vida. Y, si no, es el momento oportuno ya que estamos viviendo unas de las semanas más calurosas. Eso sí, hemos descubierto una nueva técnica que evita el frizz en los cabellos rizados y que ayuda a tenerlos intactos.

'Hair plopping': la técnica perfecta para evitar el firzz de las melenas rizadas en verano

Nunca el momento del secado del cabello ha sido tan importante como ahora. Y es que, ¿sabes que puede marcar la diferencia en sufrir el frizz o no? Todo tiene que ver con el hair plopping, una técnica que beneficia a las melenas rizadas para definir los rizos, aportar más volumen en la raíz y reducir el apelmazamiento, evitar el encrespamiento y mantener la forma natural del cabello sin necesidad de calor. Se centra en recoger el cabello en la parte alta de la cabeza y mantenerlo en dicha posición ayudando de una toalla de microfibra (o, incluso de una camiseta de algodón) hasta que se seque sin fricción, gravedad ni tirando de ellos.

Influencer con cabello rizado. @avmontfoort

Parece ser una manera de cuidar la melena fácil y rápidamente sin mucho esfuerzo que elimina el encrespamiento. Eso sí, todo truco tiene su secreto y, en este caso, reside en el tipo de toalla que utilizamos. Y es que debemos huir de las más tradicionales, ya que generan fricción y frizz, y confiar en aquellas de rápido secado, puesto que contribuyen en la forma del peinado actuando para que el cabello no se debilite ni se rompa.

Todos los pasos del 'hair plopping'

Si has llegado hasta este punto del artículo, entendemos que nunca te has realizado un hair plopping, por lo que nuestra sección Lifestyle de La Razón ha reunido todos los pasos para que no tengas ninguna duda ni pérdida en su puesta en práctica:

Lava tu cabello y realiza tu cuidado capilar con tu acondicionador.

Tras aclararlo, elimina el exceso de agua con las manos. Es importante no recurrir todavía a la toalla.

Utiliza tus productos de definición de rizo s con acondicionadores sin aclarado realizando el scrunch para activar el patrón de rizo.

s con acondicionadores sin aclarado realizando el para activar el patrón de rizo. Deja que tu cabello caiga de manera natural y suavemente sobre la camiseta de algodón o la toalla de microfibra y envuélvelo.

Déjalo reposar de 10 a 30 minutos en el caso que lo termines de secar con un difusor o hasta 60 minutos si es al aire libre.

Aunque el hair plopping esté más enfocado en las melenas rizadas, también es perfecto para las onduladas. Se trata de un tratamiento natural que incorporarás como parte de tu rutina sin mucho esfuerzo para conseguir unos rizos definidos y, sobre todo, sin encrespamiento.