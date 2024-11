Silvia Casas, la mujer de Manu Tenorio, tiene la blazer de lentejuelas más clásica que nunca falla en Navidad

Manu Tenorio ha presentado su nuevo disco, con la compañía de su mujer Silvia Casas, y los dos con looks muy navideños. Porque si hay dos tejidos que representan estas fechas festivas, son el terciopelo y las lentejuelas, y no han faltado en sus looks. Silvia Casas ha optado para esta noche tan especial por un 'total look' negro que ha combinado con la blazer de lentejuelas que está de vuelta este otoño para todas nuestras fiestas. Vinculada a los años 80 desde inicio de su historia, esta prenda vuelve como una de las más imprescindibles de esta temporada de otoño/invierno.

La moda del presente ya lo indicaba, pero las colecciones de otoño/invierno 2024-25 lo confirman con aún más fuerza, dejando claro que su misión continuará más allá. Solo basta echar un vistazo a las chaquetas cubiertas de lentejuelas que desfilaron en el último show de Gucci en la Semana de la Moda de Milán para verlo con claridad: las lentejuelas vuelven con fuerza y ocuparán un lugar destacado en los looks que nos acompañarán estos meses. Y la mujer de Manu Tenorio nos lo ha dejado claro con esta blazer de lentejuelas en tonos plateados, mientras que el cantante ha optado por una blazer de terciopelo azul. Dos estilismos muy navideños con los que marido y mujer han brillado en esta presentación del disco.

Silvia Casas y Manu Tenorio. Gtres

Una noche muy especial en la que Manu Tenorio ha contado con el apoyo de sus amigos como José Miguel Fernández Sastrón, Boris Izaguirre. Rafael Amargo, Pipi Estrada, Juan Valderrama junto a Rosa Peña, Verónica Romero, Verónica Hidalgo, Millán Salcedo. Chayo Mohedano con su marido, Andrés Fernández y Mónica Hoyos.