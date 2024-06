Todo lo que tienes que conocer de Karl Lagerfeld antes de ver la nueva serie del icónico diseñador

Hace poco más de un año que sabemos que la plataforma de streaming Disney Plus + estaba trabajando en la nueva serie del diseñador de moda más icónico del mundo entero, Karl Lagerfeld, se estaba rodando. 'Becoming Karl Lagerfeld' es el nombre de la miniserie de la plataforma que se estrena el próximo 7 de junio. Si bien es cierto que a principios de año, Disney Plus + lanzaba la serie de éxito de Cristobal Balenciaga, uno de los grandes diseñadores españoles más reconocidos a nivel mundial, nuevamente se pone el foco en la industria de la moda con un drama inspirado en el diseñador alemán. Con una duración de seis capítulos, 'Becoming Karl Lagerfeld' no versa sobre su figura que lo convirtió en un icono dentro del mundo de la moda de finales de los años 90 y principios de los dos mil, si no que va más allá. La serie de Disney Plus + retrata a un Karl Lagerfeld mucho más íntimo, ese chico alemán que aterriza en París para comenzar en los años 70 su camino y posterior imperio. La serie está ambientada concretamente en 1972 y explora su faceta desconocida como diseñador de prêt-à-porter, su profundo amor por el dandy francés Jacques de Bascher y sus continuas peleas con su amigo y rival Yves Saint Laurent.

Karl Lagerfeld, ha sido uno de los diseñadores más icónicos, de la moda internacional, en los últimos años. Tras su fallecimiento en 2019, el modisto, que tantas alegrías dio al mundo de la moda, dejó un legado espectacular. El próximo 10 de septiembre, el káiser de la moda cumpliría 89 años y hemos elegido este momento para recordar aquellas aportaciones que hizo el diseñador al mundo de la moda y que hoy en día nos sigue fascinando.Karl Lagerfeld fue un icono en toda regla y es digna de recordar cada una de sus obras maestras. El diseñador alemán se convirtió en el káiser de la moda sin quererlo, llegó a París tras abandonar su país durante la guerra y encontró un espacio para él en uno de los concursos de moda más importantes de la capital francesa, en esos momentos. Coincidió en el podium con Yves Saint Laurent y ambos llegaron a convertirse en lo que hoy recordamos como los diseñadores más emblemáticos del mundo, junto a otros. Karl Lagerfeld trabajó junto a Pierre Balmain en su taller de Alta Costura y fue fichado, años más tarde, como director creativo de Chanel. No está de más recordar que cuando Lagerfeld comenzó en esta firma, la Maison estaba de capa caída y él lo resucitó. El diseñador alemán revolucionó la moda francesa con sus diseños, sus patrones y creando un concepto de mujer diferente.

El diseñador alemán Karl Lagerfeld saluda al público después de la presentación de la colección de Primavera-Verano 2010 de la firma Chanel durante la Semana de la Moda Prêt-à-Porter de París (Francia) LUCAS DOLEGA Agencia EFE

El káiser incorporó términos al glosario de la moda, como por ejemplo, ‘Haute Fourrure’, que era algo como la ‘Alta Costura de la piel’, es decir, este tejido era el protagonista y un claro ejemplo fue sus colecciones con Fendi. Además, Karl Lagerfeld incluyó la cultura pop en sus diseños para Chanel e incorporó (que nos sigue encantando en la actualidad) el logo visto en los diseños de firmas de alto lujo.

El actor germanoespañol Daniel Brühl encarna al diseñador, junto a Jeanne Damas como Paloma Picasso o Paul Spera como el pintor Andy Warhol. La serie nos envuelve en un áurea de ensueño y moda que nos traslada a las grandes capitales de la moda, desde París a Mónaco, pasando por Roma, ciudades determinantes en el desarrollo del estilo del diseñador Karl Lagerfeld, además de ser el epicentro de la alta costura. Son un total de seis episodios donde podremos observar y analizar al detalle los recovecos y los entresijos de esta industria, la lucha de egos y la parte más íntima de los diseñadores de moda en todo el proceso de creación de una Casa de Moda. En Disney Plus +, estas dos series no son las únicas que hemos podido ver en los últimos años, pues Apple TV lanzaba 'The New Look', una maravillosa obra de arte que retrata la relación entre el diseñador Christian Dior y Coco Chanel o la antes mencionada serie del diseñador de Guetaria, Cristobal Balenciaga. Sin lugar a dudas, una serie que nos hará conocer una parte del diseñador alemán hasta ahora nunca vista. La serie se estrenará el próximo 7 de junio en Disney +, así que, si no tienes plan para el fin de semana, este es un buen momento para hacerte un maratón y verla entera de principio a fin.