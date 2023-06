Tropicalia: así es la tendencia más fresca del verano y estas son las prendas sin las que no te puedes quedar

Que si los vestidos cut out como este tan ideal con el que Victoria Federica deslumbró en la cena de Hublot de Mónaco hace unos días, que silas sandalias metalizadas, que si esestilo Barbiercorey elestilo Mermaidcore... si algo nos queda claro este verano es que va a estar lleno de tendencias. Pues bien, ahora ha llegado Tropicalia, la nueva micro tendencia en moda de las que no nos separaremos los próximos meses. Y es que, con la llegada del verano también lo hacen las prendas estivales que nos transmiten buen rollo y que nos animan a disfrutar del buen tiempo y de los días de descanso pero, si algo llega, eso son las ganas de conocer las nuevas colecciones de nuestras marcas y tiendas favoritas y dejar que nos teletransporten a un lugar paradisiaco con tan solo mirarnos en el espejo o en el escaparte de nuestra tienda preferida que no podemos evitar mirar. El estampado tropical se convierte en el protagonista de este verano, papayas, orquídeas, aves del paraíso, papayas, pétalos... decorarán nuestras prendas favoritas aportándoles el toque de tendencia que necesitan este verano y creando en nuestro cuerpoel efecto bronceado que tanto ansiamos conseguir estas semanas. Además. debido a su estampado, las prendas tropicales son súper favorecedoras y sientan bien a cualquier tipo de cuerpo.

Tropicalia nos traslada a los olores, los sabores y a las texturas del verano con las prendas más frescas y divertidas de la temporada. Además, una prenda con estampado tropical es muy fácil de combinar tanto para una ocasión casual como para otra más sofisticada. Una falda o unvestido de corte midi, un top fruncido con mangas abullonadas, un vestido camisero, un pantalón palazzo, un vestido largo, una camiseta o, incluso, hasta unas bermudas con estampado tropical pueden ayudarnos a conseguir, en un instante, un look completamente veraniego al que solo hará falda añadir un pantalón o una blusa de color blanco, nuestro bolsito de mimbre preferido y complementos dorados para elevar el look y aportarle una dosis de sofisticación. Independientemente de cual sea tu estilo, estamos seguras de que encontrarás la prenda tropical perfecta para ti, por eso hemos hecho esta selección tan inspiradora de algunas de nuestras tiendas de confianza (aunque tenemos que decir que nos hemos inspirado en la nueva colección de Charo Ruiz Ibiza, la marca con la que se vistió Anna Padilla para celebrar la noche de San Juan).

Mono con estampado tropical cut out, de Zara (27,99€)

Vestido estampado cruzado volante, de Mango (39,99€)

Top asimétrico flores tirante, de Pull and Bear (12,99€)

Cuerpo nudo estampado tropical, de Zara (17,99€)

Camisa fluida oversize, de Mango (25,99€)

Vestido largo tul flores, de Pull and Bear (19,99€)

Falda larga estampado tropical, de Zara (19,99€)

Pantalón estampado tropical, de Mango (27,99€)

Sea como sea, este verano no te quedes sin una prenda tropical en tu armario (y, menos aún, en tu maleta) porque se convertirán en las protagonistas indiscutibles de los looks más estivales con los que estamos seguras de que va a arrasar.