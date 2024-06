El vestido Pepita de Paula Echevarría es 'made in Spain', está rebajado y queda genial con sandalias planas

La verbena de San Juan ha servido para dar la bienvenida al verano para muchas de nuestras famosas, y para dejarnos los mejores estilismos. Si esta mañana hablabamos del vestido boho rebajado de Sara Carbonero, ahora es el turno del vestido 'made in Spain', y también rebajado, con el que Paula Echevarría ha celebrado con su familia. Porque vestidos de verano hay muchos, pero no todos resaltan el bronceado y hacen 'efecto piernas infinitas' con sandalias planas, como este de la actriz asturiana. Se trata de una pieza de la firma española Wolflamb, un vestido ceñido al cuerpo, de lino, de un escote caja de lo más favorecedor, y además, rebajado. El color rojo inundó de tal manera la moda de esta temporada que hizo que casi no percibiéramos los colores que eran tendencia junto a él. En medio de la marea de bolsos rojos, medias rojas y toda prenda imaginable en la tonalidad más vibrante de este pasional tono, casi nos olvidamos de que, ya a comienzos de la temporada, se aseguraba que el verde ocupaba un espacio de lo más especial entre las tendencias la próxima temporada, y Paula Echevarría ya se ha adelantado a ello.

Wolflamb es la firma española de moda sostenible que le ha robado el corazón a Paula Echevarría para empezar este verano 2024. Sus prendas, fabricadas en talleres textiles valencianos, aúnan diseño y respeto por el medioambiente, además de exclusividad: nunca superan las 100 unidades. La historia Wolflamb es también la de su diseñadora y creadora María Cordero. Fundada en 2012, después de un corto periplo con una marca de ropa de baño, esta firma de moda sostenible refleja las inquietudes y anhelos de la joven gallega, la cual creció rodeada de tejidos y patrones en el taller de costura que su madre tenía en A Coruña. Y Paula ha estrenado para la noche de San Juan este vestido verde que resalta el broncead, y estiliza hasta con sandalias planas.

Vestido Pepita, de Wolflamb (rebajado a 125 euros)

Un vestido que describen así en la web de la marca, "vestido mini en lino 100% color verde con escote sabrina. Cierre con cremallera invisible en la parte trasera. Nuestro vestido Pepita es el fondo de armario perfecto que te sacará de cualquier compromiso este verano".