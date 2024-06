Un fin de semana con amigas y el 'beach club' que me llevó hasta el hotel de Ibiza en el que te harán sentir como en casa este verano

Descarada, libre, viva, mística, así es Ibiza, la isla de la que nunca te quieres ir, pero a la que siempre quieres volver. Ibiza atrajo en la década de los 30 a la bohemia, los intelectuales y muchos artistas. El magnetismo de esta isla luminosa atrapa irremediablemente a quien la visita. Su gente, sus hoteles, su gastronomía y sus playas inigualables. Porque Ibiza no solo es fiesta. Y esa es la Ibiza que nos gusta a nosotras, o al menos la que buscábamos en este fin de semana de amigas. Un viaje para desconectar de Madrid, y de su ajetreo adictivo que tanto nos gusta, pero que de vez en cuando se necesita activar el modo avión. Y para eso, Ibiza, siempre es Ibiza. La isla blanca, la isla bonita, la isla mágica, Ibiza, Eivissa, mil y un nombres para describir un lugar donde el tiempo se detiene y te hace sentir que estás viviendo tu mejor vida. Eso sí, lo que no nos imaginábamos es que nos íbamos a encontrar con el mejor 'beach club' que hemos pisado hasta el momento, y os prometo que hemos pasado por muchos. Por no hablar de que cuenta con los mejores rincones para capturar esas fotos, y vídeos, que más likes van a sumar en tus redes sociales. ¿Preparados para entrar en la tentación?

Como diría una famosa campaña de publicidad, que los amantes del fútbol seguro que tienen guardada a fuefo, "recuerden su nombre". Y os lo voy a poner fácil, Seahorse Beach Club Ibiza de Vibra Hotels. Y es que ya lo dice su eslogan, "Dive into temptation". ¿Viajar para comer? Sí, siempre. Y más si es a un destino como este, porque a las que nos gusta comer, posiblemente la gastronomía ocupe una parte muy importante a la hora de elegir un viaje o destino. ¿Lo mejor? Que en Seahorse Beach Club Ibiza puedes entrar durante todo el día a disfrutar de su gastronomía, estés o no, hospedada en Vibra Hotels. Eso sí, os recomiendo no saltaros este paso porque en estos establecimientos os harán sentir como en casa, con su vibra, su buen rollo y todo ese entusiasmo que solo ellos saben ponerle a las 24 horas del día. Y más, estando en Ibiza.

¿Tanto hype por un 'beach club'? Sí, porque lo merece y además se va a convertir en el 'place to be' de este verano en playa d'En Bossa. Palabrita de Lifestyle.

Vibra Hotels nos propuso dejarnos llevar por los sentidos y sumergirnos en la tentación de Seahorse Beach Club, su nuevo espacio situado frente al mar, con increíbles vistas a Formentera y a Dalt Villa. ¿Aceptamos? Obviamente. Y no solo eso, si no que nos hicieron sentir como Carrie Bradshaw y compañía si rodaran la nueva temporada en Ibiza. Eso sí, nuestra escapada de fin de semana era de tres amigas, nos faltaba una en el grupo para ser como ellas. Pero como ya os decía, en Vibra Hotels nos hicieron sentir como en casa desde el momento que cruzamos la puerta, y no solo eso, Susana Gómez-Sellés (Directora de Comunicación Coporativa de la cadena) se convirtió en una más del grupo. Y en eso reside la magia de la isla bonita.

Pero volviendo a la gastronomía, la seducción del recetario mediterráneo da sabor a su restaurante Seahorse, y todo el mérito está en manos (nunca mejor dicho) de su chef discípulo de Ferrán Adrià, Enrique Espada Merino. ¿Sabéis ese momento que vuestro cuerpo no es capaz de ingerir más comida pero sigues haciéndolo por lo espectacular que está todo? Pues eso es lo que nos pasó a nosotras. De decir hoy nos saltamos el almuerzo, a estar disfrutando de unos espaguetis a la Vongole a las cinco de la tarde como si no comiéramos hace días. Eso sí, tampoco podía faltar el mejor 'allioli' de Ibiza. Y todo culpa de este joven casareño. Entre sus platos destacan las ostras con caviar, anchoas, gamba roja del Mediterráneo, almejas en salsa verde, ensalada de burrata y caviar o de la huerta de Ibiza, tartar de atún con Patatas y Huevos Fritos Camperos preparado al momento, el tradicional frit de huevos con bogavante al estilo Formentera y el bullit de peix, fideua de pescadores, arroz a banda con sepia y carabineros o Tacos de atún rojo con tequila José Cuervo.

¿Queréis más? Pues como decíamos al principio, Vibra Algarb se sitúa en Playa d'en Bossa con unas espectaculares vistas al mar, atardeceres y toda esa magia que le puedes pedir a la isla. Ubicados en las mejores localizaciones de Mallorca, Menorca e Ibiza, los hoteles Vibra se caracterizan por ofrecer diseño y confort al mejor precio. ¿Quién se apunta a vivir el verano en Ibiza? Nosotras ya estamos deseando volver. Porque Ibiza y Vibra Hotels es toda la tentación que le podemos pedir al verano.