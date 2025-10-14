Vicky Martín Berrocal se lleva a México la cazadora de Zara más viral (y parece de Saint Laurent)

Si quedaban dudas de que la cazadora efecto piel de Zara es la prenda más viral de la temporada, Vicky Martín Berrocal acaba de confirmarlo. La diseñadora ha compartido una foto en su cuenta de Instagram durante su viaje a México, donde posa junto a su amiga Roby Lobeira, y lo hace con una pieza que ya hemos visto antes en uno de los armarios más influyentes del panorama nacional: el de Victoria Federica.

La chaqueta en cuestión no es otra que la biker oversize de Zara que está arrasando en redes sociales. Una prenda con cuello alto, hombros estructurados y acabado efecto piel que parece salida de un desfile de Yves Saint Laurent, pero que en realidad pertenece a la nueva colección de la firma gallega y cuesta 59,95 euros.

En su momento, cuando Victoria Federica la lució en París y más tarde en Madrid, la prenda se agotó en tiempo récord. Y ahora, con Vicky Martín Berrocal luciéndola desde el otro lado del Atlántico, promete volver a hacer historia.

La cazadora más deseada del otoño

Zara la define como una cazadora de cuello subido con trabillas en los hombros, forro interior combinado y cierre cruzado con cremallera y botones a presión. Una reinterpretación moderna de la clásica biker de los 80 que ha enamorado a las editoras de moda y a las insiders por igual.

El look de Vicky en México. Instagram @vickymartinberrocal

Su silicona oversize y textura granulada aportan un aire de lujo que recuerda inevitablemente al ADN parisino de Saint Laurent, algo que Trendencias ya señalaba al describirla como “una pieza al más puro estilo YSL que parece recién salida del armario de Hailey Bieber”.

En el caso de Vicky Martín Berrocal, la ha combinado con una camisa blanca con maxi cuello, pantalones de piel y joyas doradas, un look perfecto para un viaje de trabajo o una cena elegante. La diseñadora demuestra una vez más que domina como nadie el arte del chic relajado: prendas sencillas, neutras y con carácter, elevadas por un solo gesto potente —en este caso, la chaqueta más codiciada del otoño.

Una pieza que une a las ‘it girls’

El efecto viral de esta cazadora ha traspasado fronteras. Primero fue Victoria Federica, que la llevó en París y en Madrid; ahora es Vicky Martín Berrocal, que la ha metido en su maleta rumbo a México. Dos estilos distintos, dos generaciones diferentes, pero una misma prenda clave que confirma su versatilidad absoluta.

La cazadora de Zara. Cortesía

Y es que pocas veces una prenda de 59,95 euros logra colarse tanto en los armarios de las aristócratas como en los de las empresarias más influyentes.

Por el momento, la biker aparece en la web de Zara como “coming soon”, pero todo apunta a que en cuanto vuelva a estar disponible, se agotará de nuevo. Porque si algo ha demostrado Vicky Martín Berrocal es que tiene un radar infalible para las tendencias —y cuando ella se pone algo, se convierte automáticamente en objeto de deseo.