Victoria Federica se va de cena de moda con chaqueta parisina de 600 euros y sus pantalones blancos favoritos

De momento no hemos visto a Victoria Federica es ningún desfile de Madrid es Moda ni de MBFWM en IFEMA, pero si en una cena de una marca de moda parisina con la que colabora, Longchamp. Una noche con influencers y celebrities en la capital española, en la que la hija de la Infanta Elena ha vestido con prendas de la firma, con un look que representa mucho su estilo. Hablamos de una chaqueta estampada de corte gabardina, sus inseparables pantalones blancos, y mini bolso de la firma.

Lejos quedaron los días en los que los pantalones blancos eran solo parte de los armarios más clásicos en verano o primavera. Asociados siempre con mujeres a las que no les gusta salirse de ningún límite a la hora de vestir, ahora esta prenda parece estar viviendo una revolución en su ADN, y aparece ya en looks de todos los estilos y edades. El street style más codiciado lo deja claro, pero celebrities patrias como Tamara Falcó o, Victoria Federica, lo confirman con sus últimos estilismos. El blanco también es para el invierno, y Victoria Federica no se lo quita en todo el año. Una cena con Longchamp para conocer su nueva colección, 'Live Green', de la que Vic ha elegido este look. ¿Nuestro favorito? La chaqueta estampada.

Chaqueta gabardina estampada, de Longchamp (590 euros)

Chaqueta estampada. Longchamp

Un look muy copiable el de Victoria Federica, con prendas 'low cost', porque las chaqueta acolchadas están en tiendas como Primark, y los pantalones blancos en todas las marcas.