Victoria Federica se viste de princesa en Suiza con este vestido de bouclé y satén de 600 euros

Victoria Federica lo ha vuelto a hacer, dejar a un lado sus looks más casuals con vaqueros anchos y vestirse de princesa para un viaje de influencers a Suiza con una marca de relojes. Vic sigue sorprendiendo con sus looks desde que se ha puesto en las manos del estilista David Rivas, y para recoger uno de los premios de la noche, ha optado por un modelo de lo más romántico de Self Portrait que cuesta más de 600 euros. Un estilismo de princesa, de lo más royal, de la misma marca que ya eligió hace más de un mes para unos premios, donde también se convirtió en una de las mejores vestidas de la noche.

Un vestido con cuerpo de bouclé y botones joya con la falda de satén, todo en un color azul noche de lo más elegante, que además favorece especialmente a Victoria Federica. Victoria Federica es toda una mezcla de estilos. De su madre ha heredado la pasión por los caballos y las tradiciones más arraigadas andaluzas, y de su padre, como ya hemos comentado, el amor por la moda y el lujo. Vic, como la conocen en sus círculos más íntimos, figura ya en la lista de VIPS invitadas a desfiles como Loewe, Dior, Schiaparelli o Max Mara, un verdadero privilegio del que suele disfrutar junto a su padre.

Y con estos looks como el de Suiza, nos lo demuestra aún más, sacando su vena royal con este vestido de lo más elegante. Sin duda, se ha convertido en uno de nuestros looks favoritos de Victoria Federica.