La capa de punto de Victoria Federica en una tarde de toros en Las Ventas que ha conquistado a todas las invitadas

Victoria Federica vuelve del desfile de Dior de Escocia directa a Las Ventas de Madrid para una tarde taurina. En las últimas semanas, donde el campo de la moda es el claro protagonista, no quitamos ojo a todo el repertorio de looks de Victoria Federica. No lo decimos nosotras, sino que lo demuestra toda la revolución que se crea cada vez que la royal muestra sus mejores galas tanto de street style como de gala. Venimos de unos días intensos en los que la hija de la Infanta Elena ha acaparado todos los focos de las front rows de la colección 'Crucero' de Louis Vuitton en Barcelona o de Dior en Escocia. Si en el primero le vimos con un mini vestido sobrio y elegante perfecto para ir a la oficina, en el segundo se pasó a su faceta más desenfadada con unos vaqueros anchos (una de sus prendas infalibles durante todo el año) y una capa en marrón para sobrevivir al frío del norte. No obstante, en la ocasión donde siempre vemos los estilismos que podemos copiar en el día a día de Victoria Federica es en Las Ventas, coso taurino donde todavía sigue la Feria de San Isidro. Durante estas veces, nunca fallan sus Adidas Samba, el calzado más llevado por las influencers y celebrities (como Amelia Bono), los vaqueros anchos de tiro bajo o los tops básicos que nos permiten crear estilismos infinitos. No obstante, esta vez, Victoria Federica ha sorprendido a todas las editoras de moda con una nueva incorporación a su armario de primavera-verano.

En plena temporada de BBC, Victoria Federica ha sabido cómo conquistar a todas las invitadas. Con ello, queremos decir que la royal ha acudido a Las Ventas de Madrid con la capa perfecta que puedes llevar a todas las bodas, bautizos y comuniones. La ha combinado con sus infalibles pantalones de pinza en beige y un top básico en negro, así como no se ha quitado sus nuevas Adidas Samba Wales Bonner. Tampoco ha dejado atrás su confiado bolso de mano de Dior con el que nos ha creado la necesidad de invertir en nuestro primer bolso de lujo. Se trata de una capa de punto en beige que eleva cualquier look básico. Eso sí, si solo llevábamos esta prenda en los looks de invitada, ahora Victoria Federica ha demostrado que también se puede combinar con otros casuales para hacerlos distintivos y personales.

Victoria Federica. Gtres

Una propuesta original que no se queda nada atrás para elevar los looks casuales y del día a día. No obstante, esta capa de punto en beige que Victoria Federica se ha llevado a Las Ventas es el que más vamos a ver en los looksde invitada.