Así combina Paula Echevarría un vestido largo bohemio con los accesorios perfectos para una noche de verano

Paula Echevarría la it girl española por excelencia, ha vuelto a deleitarnos con un look veraniego que es pura inspiración. En una noche cualquiera de agosto, paseando por la icónica playa de Salinas, la asturiana dejó claro que la elegancia no está reñida con la comodidad.

En esta ocasión, Paula apostó por un vestido que es el sueño de cualquier fashionista en esta temporada: una creación de Alejandra Montaner. El vestido, de corte largo y fluido, destaca por su estampado suave que recuerda a los tonos cálidos del atardecer, evocando una sensación de paz y serenidad que encaja a la perfección con las noches veraniegas. Este tipo de vestidos se ha convertido en un must-have del verano 2024, y no es difícil entender por qué. Su diseño amplio y su caída ligera lo hacen perfecto para cualquier figura, convirtiéndolo en la opción ideal tanto para una velada junto al mar como para un paseo por la ciudad.

La tendencia de los vestidos holgados, que no marcan, ha arrasado este verano. Son piezas que, además de ser ultra cómodas, permiten jugar con la elegancia sin sacrificar el confort. Y es que, en los días de calor, todas buscamos prendas que nos hagan sentir libres y frescas, sin perder una gota de estilo. Paula, como era de esperar, ha sabido interpretar esta tendencia con maestría, eligiendo un vestido que, sin duda, es una oda a la sofisticación relajada que tanto nos gusta.

Pero, como muy bien sabrás un look nunca está completo sin los accesorios adecuados, y aquí es donde Paula vuelve a brillar. Sus cuñas de ganchillo, parte de su colaboración con Primark, añaden un toque artesanal y desenfadado, perfecto para equilibrar la sofisticación del vestido. Estas cuñas, que combinan altura y confort, son el calzado ideal para las noches de verano, donde la practicidad y el estilo deben ir de la mano.

El toque final (y de lujo) lo aportan un bolso de Celine, clásico y atemporal de acabado rústico, y unos maxipendientes de YSL, que añaden un destello de glamour discreto, enmarcando el rostro de la actriz con una elegancia sutil pero de lo más cautivadora.

Este look de Paula Echevarría es, sin lugar a dudas, una guía perfecta para aquellas que buscan un outfit veraniego que lo tenga todo: elegancia y comodidad con un toque de lujo. Es la prueba de que, con las piezas adecuadas, es posible crear un estilismo redondo, ideal para cualquier plan que los últimos días de agosto nos presente. Sin duda, Paula sigue marcando tendencia y nosotros no podemos esperar a ver cuál será su próximo acierto de estilo.

Este verano, el lema está claro: menos es más, y Paula Echevarría lo ha demostrado de la mejor manera posible.