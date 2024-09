Volúmenes geométricos, colores pasteles y un nuevo objetivo: el impactante desfile de Isabel Sanchís en la Fashion Week de Madrid

Brindamos una breve dosis de moda española con Isabel Sanchís. No concebimos una cita con este sector sin tener las claras declaraciones de una de las marcas made in Spain más prestigiosas y resonadas de nuestro país. Este 12 de septiembre se ha inaugurado la esperada Mercedes-Benz Fashion Week 2024, donde se reúnen los distintos directores creativos para presentar sus colecciones de primavera-verano 2025 que, posteriormente, serán la inspiración para saber cómo vestir tanto en el streetwear como en ocasiones formales. Eso sí, cuando hablamos de alfombras rojas o premios internacionales, es inevitable que no se nos venga a la cabeza el nombre de Isabel Sanchís, la responsable de hacer brillar a celebridades del calibre como Raquel Sánchez-Silva o Paula Echevarría. Este viernes ha tenido lugar el desfile de su nueva colección en el Recinto Ferial de IFEMA de Madrid, lugar donde debutó en el 2020 y que, desde entonces, se ha proclamado como una de las marcas españolas más deseadas tanto por las invitadas como para las futuras novias. Como es de costumbre, las directoras creativas Isabel Sanchís y Paula Maiques, nos han dejado un sinfín de tendencias que se alejan a lo que normalmente nos presentan, puesto que han predominado las siluetas y los volúmenes muy puros y geométricos.

En cada colección existe una historia detrás. Esta vez, Isabel Sanchísse ha inspirado en la escultura para volver a deleitarnos con sus prendas. Asimismo, es una colección femenina y poderosa, con los detalles muy bien cuidados, así como una renovación del tuxedo, símbolo del estilo más puro. "En esta nueva colección, observamos unas tonalidades pastel en tonos amarillos y lilas que aportan un aire romántico pero con detalles cargados de poder. Además de muchas prendas con efectos trepanados con siluetas de flores, corbatas y lazos", nos adelantaban días previos al descubrimiento de sus últimos lanzamientos. Por lo que hemos podido ver, la pasarela ha impactado con una gran diversidad de ítems, aunque el blanco y negro han sido los dos colores principales, como suelen hacer en todas sus colecciones. No obstante, la colorimetría más suave (y, sobre todo, los amarillos o lilas) y un estampado realizado especialmente para dicha colección han sido los protagonistas del show.

Desfile de Isabel Sanchís en la Semana de la Moda Mercedes-Benz Madrid Borja Sánchez-Trillo Agencia EFE

En ocasiones, es complicado invertir en looks para eventos formales, pero lo cierto es que la marca valenciana cuenta con varios modelos que también podemos llevar con nuestros estilismos casuales. "Hay cantidad de abrigos, chaquetas, camisas y pantalones que pueden combinarse y utilizarse perfectamente para cantidad de ocasiones. De hecho, uno de nuestros objetivos desde hace unas temporadas, ha sido crear prendas de prêt-à-porter especiales que puedan utilizarse en más ocasiones sin olvidar ese toque especial", afirman madre e hija. Ellas mismas lo dicen: "creo que realizamos prendas especiales, con mucho mimo y con un diseño y patronaje cuidado, además al tener un taller propio ofrecemos mucha flexibilidad y rapidez. Isabel Sanchís se ha convertido en una firma española de referencia en muchos armarios de celebridades, pero ¿cuál es vuestro próximo objetivo a nivel profesional? Nos encantaría poder estar en todos los armarios del mundo". Por lo que, las mujeres que no siempre acuden a acontecimientos de relevancia, las directoras creativas nos adelantan que podremos tener un Isabel Sanchís para lucir todos los días.

Isabel Sanchís ha conseguido de nuevo el triunfo en la Mercedes-Benz Fashion Week 2024, pero ahora mira a un futuro que no se limita al territorio nacional. Como objetivo en los próximos años, quieren alcanzar la Semana de la Moda de París, donde compartirán pasarela con firmas de lujo como Chanel o Dior.