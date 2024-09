Odette Álvarez triunfa en la Fashion Week de Madrid: "Visto a una mujer especial, muy segura de sí misma y con una personalidad fuerte"

"Visto a una mujer especial, muy segura de sí misma, con una personalidad fuerte". Así empezamos la conversación con Odette Álvarez (o, también conocida como Teté desde pequeña) días previos a la presentación de su nueva colección en la Mercedes-Benz Fashion Week 2024. Pero, estas palabras tienen una razón más que obvia: la directora creativa confecciona prendas que no son fáciles de llevar dado a sus volúmenes, patrones y colores llamativos. "Creo que la mujer que visto es una mujer que lleva conmigo muchos años deseando ver lo nuevo porque sabe que será sorprendente y diferente a lo que puede encontrar en otras firmas", aclara. Esto se puede justificar en su desfile (bajo el lema Infinita Spring 25) en el Recinto Ferial de IFEMA de Madrid este jueves 12 de septiembre, en el que ha sorprendido a todos los invitados con looks originales a la par que personales. Hablamos de un sinfín de modelos que tienen un punto diferencial, como es el tratamiento de la silueta desde un punto de vista relajado. "También me gustaría destacar la colaboración con la diseñadora Daniella Pedraglio, de la firma Canella Shoes, con la que he realizado una colección de sandalias hechas a mano", informa Odette Álvarez.

En la colección de Odette Álvarez en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid hemos analizado que predominan colores como el marfil y el verde agua, los azules y el rosa. En cuanto a los materiales, no faltan las pedrerías y abalorios, clásicos de su firma, y si hay una novedad en cuanto a tejidos, es el trabajo en seda para conseguir siluetas muy fluidas y vaporosas. Aunque en el desfile hayas cazado un sinfín de tendencias, como las transparencias o los volantes, lo cierto es que la directora creativa ve complicado hablar de nuevas modas ahora mismo. "Estamos en un momento en el que la individualidad prima por encima de todo y el público está muy seccionado. Tenemos mucha información a nuestro alcance y muchas propuestas que surgen constantemente gracias a las redes sociales, por eso es difícil aventurarse a pensar en tendencias. Creo que vamos hacia un verano de líneas minimalistas y románticas, de lujo silencioso y colores favorecedores", aclara. La clara referencia de la colección Infinita es Cantabria, haciendo referencia a su tierra. "El lugar donde vivo y mi fuente de inspiración constante. Siempre me queda algo por descubrir y esto es lo que he querido plasmar en esta propuesta a través de los colores, tejidos y materiales que vais a ver", añade.

Odette Álvarez en Mercedes-Benz Fashion Week 2024. Gtres

Además de conquistar el fondo de armario de celebridades como Naty Abascal o Elsa Pataky, Teté by Odette Álvarez ha llegado también a la generación Z, así como ha conseguido transmitirles la importancia y valor de la moda española. "Lo hago todo en España y de forma artesanal y si hay algo que me ha permitido consolidarme en el mundo de la moda, son mis clientas fieles a un estilo boho chic con el que pueden vestirse de la mañana a la noche", nos explica. El objetivo de la firma cantábrica es presentar sus colecciones a nivel internacional sin dejar, por supuesto, la gran plataforma que es Mercedes-Benz Fashion Week 2024. "También quiero seguir apostando por la confección a medida, para novia y ceremonia que ya realizamos tanto en mi atelier de Santander como en el de Madrid", añade.

Odette Álvarez en Mercedes-Benz Fashion Week 2024. Gtres

Teté by Odette Álvarez nos ha mostrado una colección impactante a la par que sorprendente con diseños exclusivos, llamativos y con personalidad en la Mercedes-Benz Fashion Week 2024.