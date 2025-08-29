Vuelta a la oficina: la blusa romántica que ha enamorado a Yolanda Díaz y a nosotras tras saber su precio en H&M

El look de vuelta a la oficina de Yolanda Díaz es un sí rotundo. Los días están contados para dar la bienvenida a septiembre, un mes donde experimentamos una serie de cambios: nuevos hábitos, retos o prendas arregladas o ejecutivas que cumplen con un código de vestimenta en el ambiente laboral. Con ello, en nuestra sección Lifestyle de La Razón volveremos a ser testigos del despliegue de estilismos que personalidades como Yolanda Díaz nos tiene preparado con mucha, mucha y mucha moda. Durante esta mañana de viernes, hemos descubierto uno totalmente en tendencia y en sintonía con el de Letizia en su visita en Extremadura.

Nos estamos acercando a una de las temporadas más divertidas en cuanto al estilismo, el otoño. Jugaremos con la técnica del layering, nos sumaremos a los colores acogedores más llevados o haremos combinaciones opuestas, pero que tienen sentido con los cambios de temperaturas. Esta vez, han habido unos cuantos grados menos en varias localizaciones de España, una oportunidad que todos hemos aprovechado para sacar a relucir los nuevos modelitos que hemos comprado, pero que todavía no hemos podido estrenar por el clima. Entre ellas, para una jornada de trabajo hemos visto a Yolanda Díaz, política que se ha reunido con los representantes sindicales con el objetivo de avanzar en las demandas laborales de las personas trabajadoras de los servicios de extinción de incendios en Galicia.

Yolanda Díaz con blusa romántica de Zara

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social ha vuelto a confiar en una de sus marcas favoritas y más recurrentes. Y es que ha lucido una blusa azul bebé de Zara que destaca por unas mangas abullonadas de lo más favorecedoras, así como como por un cuello redondo. Se trata de un modelo que llegó hasta las rebajas del verano de 2024, por lo que actualmente no la podemos encontrar ni en tiendas físicas ni tampoco en la página web. La ha combinado con vaqueros anchos y de cintura alta, perfectos para relajar el estilismo para una jornada de trabajo. En definitiva, ha optado por la misma técnica que la monarca durante el día de hoy, como es todo al denim.

Yolanda Díaz se reúne con representantes sindicales para abordar las necesidades de trabajadores de extinción de incendios Brais Lorenzo Agencia EFE

Y está en H&M por menos de 15 euros

Que esté agotada en Zara no significa que no podamos conseguir un modelo fiel a este estilo. Lo hemos hecho en H&M, donde se encuentra un modelo con un patrón similar en diferentes colores o prints, pero el más cercano al de Yolanda Díaz es este estampado de rayas sutil en blanco y azul que solamente cuesta 14 euros. Una compra de lo más sensata a la que le sacarás partido y utilizarás durante 24/7.

Camisa de mangas abullonadas, de H&M (rebajada a 14 euros)

Camisa de mangas abullonadas. H&M

Sin ninguna duda, hemos encontrado en el look de Yolanda Díaz para ir a trabajar una idea más sobre cómo comenzar con buen pie la vuelta a la oficina. Es atemporal, versátil y práctica, ¿qué más queremos?