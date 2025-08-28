Ayuso consigue un chollo de las rebajas de Zara (por solo 6 euros) para derrochar estilo en una mañana de cultura

Isabel Díaz Ayuso está de vuelta en el trabajo. Y como todo indicaba, se ha mostrado con un look clásico, elegante y ejecutivo, de acuerdo con el estilo de vestir que ha consagrado desde que se convirtió en Presidenta de la Comunidad de Madrid. Tras unos días de vacaciones en Miami, la política del Partido Popular regresó a la oficina en su acto de las Palomas de Broncde hace dos semanas, coincidiendo con el mayor incendio de la historia de España activo en varias comunidades autónomas. Lo hizo con un look fresco y sofisticado que es perfecto pasados los 40 años, y ahora, ha vuelto a sorprender con un vestido súper rebajado de Zara.

Durante la mañana de este jueves, los Reyes Felipe y Letizia visitarán las zonas más afectadas por los incendios en Galicia. Mientras, Ayuso se ha encontrado en Comillas alrededor de las 12.00 horas para la entrega del Premio de Cultura 2025 de la Comunidad de Madrid en la categoría de Literatura al periodista y escritor a Alfonso Ussía. Para ello, ha escogido un estilismo arreglado y sofisticado, seleccionando las prendas tan características de su fondo de armario, como son las más básicas y atemporales con una absoluta funcionalidad. Sabemos que el hecho de volver a al trabajo tras unos días de desconexión puede implicar un reto para conformar los looks de oficina adecuados y cumpliendo el código de vestimenta. Pero, lo cierto, es que la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a superar con éxito uno de sus primeros estilismos durante una jornada de trabajo.

El look de Ayuso para la vuelta al trabajo

Como decíamos, Isabel Díaz Ayuso ha confiado de nuevo en una de las prendas de vestir más versátiles: los vestidos. Además, no estamos hablando de un modelo cualquiera, sino de un chollo de las rebajas de Zara que únicamente le ha costado 6 euros. Sí, querida lectora, 6 euros. La mala noticia es que, en estos momentos se encuentra totalmente agotado en todas las tallas, pero podemos activar el aviso a través de un correo electrónico para que puedas ser notificado en el caso de que se repongan unidades.

Un vestido de Zara que ha conseguido súper rebajado

Como decíamos, se trata de un vestido de Zara en uno de los colores que más favorece a las morenas (y que más utiliza Ayuso): el rojo. Destaca por lucir tirantes anchos, cuello redondo, corte midi y frunces en la cintura que ayudan a enfatizar la zona. Desde luego, se trata de un básico de fondo de armario que nunca pasa de moda y siempre te saca de un apuro en un chasquido de dedos. Nosotras decimos un sí rotundo a esta adquisición por un precio de escándalo de Ayuso.

Vestido rojo, de Zara (rebajado a 6 euros)

Vestido rojo. Zara

En definitiva, se trata de un binomio que hemos visto en anteriores ocasiones en los estilismos de Ayuso para ir a trabajar. Sin duda alguna, es práctico y fácil de replicar para comenzar septiembre y, por ende, volver a la oficina.