El look reciclado de Yolanda Díaz en el Orgullo: un vestido blanco de Maje con mensaje

Yolanda Díaz no solo es una de las políticas más relevantes del panorama actual, también es una de las que mejor domina el arte de vestir con coherencia, sostenibilidad y estilo. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo volvió a demostrarlo durante su aparición en los premios MADO, uno de los actos más destacados del Orgullo de Madrid, donde acudió con un look que ya ha lucido anteriormente… y que sigue funcionando.

Unos premios que se han celebrado en el Instituto Francés de Madrid, ubicado en un palacete histórico anterior a 1910, fue el escenario de la entrega de premios. Y además de Yolanda Díaz, también hemos visto a Rita Maestre o la premiada Cayetana Guillén Cuervo.

El vestido parisino de Yolanda Díaz

Para esta cita dedicada a la diversidad y celebrada en el histórico Instituto Francés de Madrid, la líder del espacio Sumar apostó por un vestido blanco sin mangas de la firma francesa Maje, una de sus marcas fetiche. La prenda, de líneas sencillas pero con detalles geométricos calados, es una pieza larga, elegante y versátil, cuyo precio original fue de 275 euros. Un diseño que ya había llevado en julio de 2022 durante un acto en El Escorial y que ahora recupera con el mismo acierto.

Photocall de los premios MADO’25 A. Pérez Meca Europa Press

Díaz completó el estilismo con unas sandalias de tacón en color morado, tono emblemático del feminismo y de su propio movimiento político, añadiendo así un toque personal y simbólico al conjunto. Con el pelo recogido en una coleta baja y labios rojos, demostró que no hacen falta grandes artificios para brillar en la alfombra de un evento tan emblemático. En un momento en el que se cuestiona la sostenibilidad en todos los ámbitos, repetir look con orgullo se ha convertido en una declaración política y de estilo. Yolanda Díaz lo sabe bien: su armario no es solo una cuestión de moda, sino también de mensaje.