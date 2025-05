¿Vuelven las bailarinas ‘mesh’? Dónde comprarlas y cómo combinarlas

Las bailarinas mesh fueron la mejor inversión de las editoras de moda durante el verano anterior. Si lo traducimos al castellano se trata de las bailarinas de malla que dejan ver nuestros pies casi al completo siguiendo la silueta original y clásica del calzado. Han evolucionado en su diseño hasta día de hoy, puesto que comenzamos a introducir en nuestro fondo de armario el de rejilla hasta conocer los destacados por bordados, crochet o apliques de pedrería. Y como ocurre en casi todas las microtendencias, estas bailarinas se han convertido en todo un esencial que ha regresado a la temporada de primavera-verano 2025 con fuerza para marcar estilazo.

Las bailarinas mesh de Alaïa se convirtieron en toda una obsesión de las it girls, así como una inspiración para las marcas de moda que han puesto nuestro alcance diferentes alternativas que no dejan indiferente a nadie. De la misma manera que ocurre con las cangrejeras o las romanas (que también han vuelto), este modelo divide el sector a la hora de decidir si lo amas o lo odias. Obviamente, en la sección Lifestyle de La Razón somos del primer team, por lo que la motivación de escribir este artículo se ha basado en informar sobre dónde encontrar las bailarinas mesh y cómo sacarles partido durante los próximos meses. Mientras, muchos estarán pensado en si arriesgarse o no a esta tendencia, duda a la que nosotras respondemos con total firmeza un 'sí'. Porque son el calzado más versátil que se puede trasladar a diferentes escenarios, desde en los looks de oficina hasta de invitada para no acabar el día con dolor de pies.

Dónde comprar las bailarinas 'mesh' más llevadas de la temporada

Durante la temporada de primavera-verano 2024, hacerse a tiempo con el modelo más viral de las bailarinas mesh fue una misión casi imposible. Hablamos del clásico negro de rejilla que tanto las editoras de moda como las celebridades o influencers se compraron nada más su lanzamiento, sobre todo en Mango o Zara. Asimismo, durante dichos meses tuvimos un escueto abanico de posibilidades en cuanto a diseños y colores. Sin embargo, estos meses las marcas han aprendido la lección y ya han puesto a la venta diferentes modelos de este calzado que vuelve con ganas de destacar en nuestros looks.

Si quieres ver la gran variedad de alternativas, debes ir directa a Mango, donde encontrarás desde los best sellers más versátiles y todoterreno en los colores neutros (negro, beige, negro o rojo) hasta los más especiales de crochet, con bordados o abalorios. Pero, si no te dio tiempo a sumarte a la tendencia durante el año anterior y este es el definitivo, tienes los más económicos en Ulanka por tan solo 20 euros en distintas tonalidades. También, tanto Zara como H&M cuentan con aquellos sencillos con los que no tendrás problemas de combinación a un precio asequible. Pero, si vas en búsqueda de las bailarinas de malla más originales y confeccionadas con los materiales de primera calidad, Alohas es la marca española con la que solventarás todas tus necesidades.

Bailarinas 'mesh' en negro. Mango

Bailarina 'mesh' en rojo, de Ulanka (rebajadas a 20 euros)

Bailarina 'mesh' en rojo. Ulanka

Bailarina 'mesh' en blanco, de H&M (26 euros)

Bailarina 'mesh' en blanco. H&M

Bailarina 'mesh' bordada, de Zara (36 euros)

Bailarina 'mesh' bordada. Zara

Bailarina 'mesh' con pedrería, de Alohas (180 euros)

Bailarina 'mesh' con pedrería. Alohas

Ahora bien, ¿cómo se combinan las bailarinas mesh? Se trata de uno de los calzados estrella más fáciles de sacar partido, puesto que se adapta a cualquier estilo y para cualquier ocasión o momento del día. En las últimas semanas hemos recibido una dosis casi diaria por parte de las más sabias de la moda, dándonos toda una lección de estilo en cuanto a cómo llevarlas. Con ello junto con la inspiración del 2024, hemos completado todo un listado para informar y dar ideas a nuestras lectoras más fieles.

Look 1: con vestido vitamina con volumen + bolso original

Para las ocasiones más especiales donde deseas ir glamurosa, pero sin desvincularte de la comodidad, hemos seleccionado este look. Destaca por una explosión de color, diversión y alegría que presume de las bailarinas mesh más agotadas (y deseadas) de Mango junto con un vestido de corte midi de efecto satinado en verde vitamina y un bolso de mano original.

Influencer con bailarinas 'mesh' en verde con abalorios. @luciadeluis

Look 2: con 'twin set' de top y falda evasé con apliques metálicos

Para aquellas que se caracterizan por un estilo más sobrio o buscan trasladar el calzado a la oficina, no puede faltar esta propuesta estilística. Confía en un total look monocolor con apliques que llamen la atención de una manera sutil y un bolso de hombro sencillo. Con ello, todas las miradas se irán directas a la joya de la corona: las bailarinas.

Influencer con bailarinas 'mesh' en negro. @camilacisnerosg

Look 3: con vestido fluido estampado + bolso llamativo y colorido

Para el terreno más casual del día a día, escogeremos un vestido fluido fresquito estampado que esté en sintonía con el calzado. Para darle un toque más especial, también cogeremos un bolso llamativo y colorido para el elevar el look.

Influencer con bailarinas 'mesh' en blanco. @vicmontanari

Look 4: con minivestido bicolor + capazo y complementos de pelo

Otra opción sería un minivestido de corte recto sencillo junto con uno de los bolsos que más utilizamos durante el verano: el capazo. Con ello, también haremos recurso de distintos complementos de pelo, como coleteros maximalistas o pinzas.

Influencer con bailarinas 'mesh' en rojo. @sarabace

Look 5: con vestido en blanco impoluto de fondo de armario

Para las más elegantes no puede faltar un vestido sobrio impoluto en blanco, una de las piezas imprescindibles en el fondo de armario de cualquier sabia de la moda. Sin ninguna duda, una de las combinaciones más sensatas para salir de casa de la manera más fashion, rápida y sin comernos demasiado la cabeza.

Influencer con bailarinas 'mesh' en blanco. @cassdimicco

Estas son todas las razones por las que las bailarinas mesh se han convertido en el calzado estrella de la temporada de primavera-verano 2025. Son cómodas, fáciles de combinar y elevan cualquier estilismo sencillo o aburrido. ¿Piensas quedarte sin ellas?