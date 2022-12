Estas sandalias de terciopelo de Zara es lo único imprescindible en tus looks de Navidad

Quedan pocos días para que de comienzo la semana de Navidad y lo tenemos claro, este año estamos dispuestas a triunfar por encima de todo y que mejor que hacerlo con los looks navideños más top del momento. Desde que comenzase la época en la que las colecciones de Navidad de nuestras firmas low cost están en auge, hemos visto de todo por los pasillos de las firmas pero, sin duda, entre vestidos, trajes o faldas de lentejuelas, hemos encontrado el producto estrella, el producto que hará que marques la diferencia con tus looks de Navidad o Nochevieja, como lo haría Rocío Osorno o incluso, Alba Carrillo en su cena de empresa, esto es un hecho.

Sí, ahora es el momento de triunfar y nosotros lo sabemos, por eso, te damos la clave definitiva para que tu look de Navidad sea la mayor fantasía a la que te vas a enfrentar antes de acabar el año y nos lo agradecerás, porque serás la envidia de tu grupo de amigas y/o familiares.

SANDALIA TACÓN TERCIOPELO FOTO: zara

Estamos hablando de las sandalias de terciopelo de Zara que necesitas en tu armario desde hoy mismo y hasta el final de la Navidad. Se trata de un zapato de tacón alto tipo sandalia en terciopelo (negro o fucsia) con tiras finas en la parte delantera y punta y talón cuadrados. Además, cuenta con un cierre mediante hebilla en al pulsera del tobillo que te ayudará a estilizar la pierna y a facilitar la forma de caminar, sin ninguna duda, con estas sandalias de Zara serás la mujer más elegante de cualquier fiesta (a lo Carmen Lomana) y despertarás el buen gusto por la moda allá donde estés.

Sandalias tacón terciopelo, de Zara (39,95€)

Pero, la mejor parte de tener las sandalias de terciopelo más bonitas de la Navidad es que todos los looks de Nochebuena o Nochevieja, se pueden convertir en un éxito. No hay nada mejor que completar un estilismo con un calzado elegante, fino y con gran estilo. ¿Quién no se imagina un vestido largo con una abertura en la pierna y una sandalias así de bonitas? Un éxito seguro. Eso sí, no lo dudes que serás la reina de la Navidad con tus estilismos más elegantes. Podrás hacerle competencia a Cristina Pedroche en las Campanadas 2023 y vivir al límite cualquier noche.

Es tu momento, ficha estos zapatos de Zara y conviértete en la mujer más top (y elegante) de las noches navideñas.