Los zapatos de tacón sensato (atemporales y que no duelen los pies) que nos hemos comprado por menos de 30€

Hablemos de las tendencias en calzado que veremos en la temporada de otoño-invierno 2024/2025. Lasbailarinasseguirán estando entre nuestras preferencias, así como las botas cowboys no dejarán de completarnos todos los estilismos o las botas moteras, que todavía no ha desaparecido la fiebre por ellas. Ahora bien, desde el verano, hemos fichado un modelo de calzado que, siempre ha estado en nuestro fondo de armario, pero que en estos momentos se está posicionando como el favorito de todas las mujeres de todas las edades. Estamos hablando de los zapatos de tacón sensato, una de las alternativas favoritas de la Reina Letizia o Kate Middleton. Además de ser elegantes, así como también nos estilizan las piernas; son uno de los más cómodos para el día a día. Y por no hablar del temido dolor de pies una vez llegada la noche, una preocupación que te quitan los zapatos de tacón sensato. Bien es cierto que, cada vez más nos estamos despidiendo de las alturas para quedarnos o bien con los zapatos planos o bien con los tacones bajos. Los estamos viendo tanto para los estilismos casuales como para los eventos de categoría o, incluso, para convertirte en la compañera de trabajo más moderna de tu oficina.

Si hablamos de tonalidades o estampados, siempre es un acierto comenzar con los clásicos y confiados (como los oscuros o nudes). No obstante, los zapatos de tacón sensato de estampado animal están siendo los claros ganadores de las tendencias de otoño. Lo cierto es que se trata de un print común que combina con un sinfín de looks, así como es el esencial perfecto para que un estilismo se convierta en icónico. Como editora de moda (y adicta a las compras en Zara), hemos descubierto la tendencia hecha en calzado que podrás adquirir por menos de 30 euros. Estamos hablando de los zapatos de tacón sensato y destalonados, con punta cuadrada y pulsera al tobillo que está arrasando en la marca española. No cabe duda de que, si estás empezando a fichar todos los modelos que necesitas para la época de entretiempo, debes meter en tu lista de deseos estos zapatos de Zara, puesto que serán el claro peón que jugará con todas tus vestimentas.

Zapatos de tacón sensato de estampado animal, de Zara (29,99 euros)

Zapato de tacón sensato de estampado animal. Zara

Zara lo ha vuelto a hacer. Y es que a partir de estos momentos, los zapatos de tacón sensatode estampado animal se van a convertir en las nuevas bailarinas recurrentes.