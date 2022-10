Esto es todo lo que puede hacer por ti el Yoga facial, y esta cuenta de TikTok te enseña cómo hacerlo

Generalmente, cuando tenemos un problema de la piel, o simplemente cuando queremos evitar que aparezcan problemas en el futuro, especialmente aquellos prácticamente inevitables por el paso de la edad como las arrugas, el descolgamiento, la pérdida de elasticidad o de brillo, etc, acudimos a los mil y un productos que podemos encontrar en el mercado. Y es que parece haber remedios para todo, que además prometen resultados realmente milagrosos. Pero como seguramente ya sabrás, aunque hay cosméticos que realmente funcionan y ayudan, en todo esto influye desde la calidad de la piel hasta tu genética, tu alimentación y por supuesto tus rutinas.

Si bien es cierto que una combinación de todas ellas aporta resultados más que buenos, no podemos conformarnos con una sola. Es por eso que desde que TikTok nos descubrió otra de las rutinas de belleza más usadas hace años no hemos parado de aprender sobre el tema para descubrir todos sus beneficios. Hablamos del Yoga Facial, una técnica de masajes sobre la piel de la cara que realmente consigue resultados espectaculares en unos pocos minutos, así que no queremos ni imaginarnos lo que puede conseguir a largo plazo si lo incluyes en tu rutina diaria de belleza.

Nosotras nos declaramos fans de la modelo y TikToker María Rodríguez, quien no solo nos da las claves para sacarle todo el potencial a esta técnica, si no que además nos dice todo lo que necesitamos saber antes de empezar a realizarla.

Por ejemplo, para María es fundamental tener las mano y la piel del rostro limpio antes de hacerlo, así como la piel hidratada, preferiblemente con aceite de rosa mosqueta, aunque valdría cualquier otro. También es importante tener en cuenta que cuando vayas a practicar Yoga Facial hay que hacerlo en todo el rostro y cuello, para evitar arrugas si nos centramos en una sola zona, por lo que hay que dedicarle el tiempo necesario. Otro de los consejos es hacerlo frente a un espejo para asegurarnos que lo estamos haciendo correctamente. Tampoco hay una edad específica para empezar, si bien cuanto antes empieces a practicar esta rutina podrás retrasaras el envejecimiento facial.

Entre los beneficios que podemos encontrar esta el de realzar la mirada, conseguir el mismo efecto que un hilo tensor, incluso conseguir una nariz más fina y estilizada. El cuello y la papada, una de las zonas más problemáticas, sobre todo al llegar a cierta edad, también pueden verse muy beneficiadas de estos ejercicios.