Rewind 2000

Las normas de una fiesta petting son claras: se puede hacer de todo, con todos, en pareja, en trío, rotando… Que se lo pregunten a los chicos de Física o Química, la mítica serie estrenada en 2008 que lanzó a la fama a Úrsula Corberó. Sus tramas escandalizaron tanto a los padres de los adolescentes millennials que, 17 años después, esa generación la sigue recordando con una sonrisa. ¿Qué necesidad había de actualizarla para los Z? [Eso se preguntó Carlos García Miranda, productor ejecutivo y guionista, cuando se encontró con el reto de crear una nueva generación de la serie para Atresplayer]. La respuesta es que el 5G ha cambiado lo que significa ser adolescente. Esa es la edad de hacerse preguntas y ahora todos tienen un teléfono desde la Comunión que se las responde antes que cualquier profesor.

Había que contar lo que significa intentar descubrir quién eres, que de eso van todas las series adolescentes, en un tiempo en el que en el botellón hay que hacer el último trend de TikTok. Necesitaba crear a los mejores personajes para contar que el colegio hoy no tiene nada que ver con lo que era en los 2K. Jóvenes de esos que se encuentran en todas las clases, reconocibles, pero muy especiales. Eso fue lo primero que me transmitió el casting de María Bernardeau, la actriz que interpreta a Carlota. Es la más popular del colegio, la que todas quieren que las etiquete en Instagram y con la que todos quieren enrollarse. Pero su personaje es mucho más porque María ha hecho crecer los guiones.

Me lo confirma en esta entrevista en la que creador y actriz hablamos de cómo ha sido su primer viaje de altos vuelos en la pantalla. Lleva un apellido que pesa en el mundo de la interpretación, es hija de Ana Duato y hermana del actor Miguel Bernardeau, pero desafía el estereotipo de nepobaby escribiendo su propia historia.

María Bernardeau de Juicy Couture, Von Dutch, y accesorios de Louis Vuitton x Murakami Leticia Díaz de la Morena

Siempre digo que eres una gran actriz porque no te pareces en nada a Carlota, tu personaje en ‘Física o Química: la nueva generación’. Ella es la guay del colegio, una chica superficial y fría, y creo que tú eres lo contrario.

Es verdad que soy todo lo contrario a Carlota, aunque creo que en algunos aspectos sí que conectamos. Ella tiene una barrera muy fuerte entre la imagen que da, en las redes sociales o con la ropa, y lo que es internamente. En realidad, Carlota es una chica vulnerable que está sola. Lo cierto es que yo también me he podido sentir en algún momento así en el colegio.

El personaje se llama así por mi sobrina, Carlota. Ella dice que no es de las populares del colegio, aunque le gustaría, y se lo concedí. ¿Tú tampoco estabas en ese grupo de los guay de la clase?

No, yo no fui de las ‘popus’, para nada. Por circunstancias, tuve que cambiarme varias veces de colegio. Al final, eso me hizo estar siempre un poco excluida de los grupos que ya había formados. Por ahí he podido conectar con Carlota, con el sentimiento de estar algo sola frente al resto.

Tu madre, Ana Duato, estuvo de visita en el rodaje justo el día de tu cumpleaños viéndote actuar con una sonrisa. ¿No le da miedo que hayas elegido esta profesión tan inestable?

Mi madre está muy contenta por mí. Los padres siempre miran por la felicidad de sus hijos y ella ve que esto es lo que me hace feliz. Aunque yo sé por ella que también quiso ser actriz a mi edad, que este es un mundo superdifícil… He vivido lo que es tener altos y bajos en esta profesión con ella, con mi hermano y con mi padre, que es productor y a veces pasa lo mismo con sus proyectos.

María Bernardeau de Marciano by GUESS, Alejandre Studio, Von Dutch, Stuart Weitzman, y accesorios Louis Vuitton x Murakami Leticia Díaz de la Morena

Estudias Bellas Artes y Diseño de Moda en la universidad y eres artista plástica. ¿Te llegó antes el arte o lo de ser actriz?

Desde muy pequeña me miraba en un espejo y empezaba a actuar. ¡Me ponía a llorar y todo! También interpretaba a todos los personajes de Mamma Mia, mi película favorita de la que me sabía todos los diálogos. Pero el caso es que desde pequeña también tenía siempre un pincel en la mano, me encantaba pintar. Todo lo relacionado con el arte en el colegio me gustaba, hice el bachillerato artístico y luego decidí estudiar Bellas Artes y Diseño de Moda en la universidad, el grado que terminaré el próximo curso. Estoy muy contenta de compaginarlo con la actuación. Al final, todas son disciplinas dentro del arte que es lo que de verdad me interesa desde siempre.

¿Y la música? Creo que hemos hablado de que de pequeña tocabas el piano.

Fui a clases de piano durante unos tres años, pero no era lo mío. A mi hermano Miguel sí se le daba muy bien, pero yo soy muy movida y el piano no iba conmigo... Conecté mucho más con el baile que me sigue gustando mucho. Estoy enamorada del flamenco, llevo desde septiembre yendo a clases.

Pues en la serie te hemos puesto a bailar reguetón…

Y lo pasé mal, se me da fatal perrear. ¡No sé bailar reguetón! De hecho, le pedí a mis compañeras que me ayudaran. Rocío Velayos, que interpreta a Asia, me dio una clase rápida. Pero vamos, que el reguetón no es lo mío…

María Bernardeau de Adidas y Louis Vuitton x Murakami Leticia Díaz de la Morena

Lo que sí es lo tuyo es diseñar tu propia ropa. Cuando presentamos en Cádiz la serie hiciste la alfombra roja con un traje diseñado por ti. ¿Quién te ha enseñado a coser?

Pues lo cierto es que creo que lo llevo un poco en la sangre. Cuando éramos pequeñas mi tía por parte de padre nos hacía ropa a crochet superbonita. Y mis abuelos hacían fundas de guitarra y cosían... A mí diseñar mi propia ropa me gusta desde pequeña. Recuerdo que cogía las telas y las anudaba para hacerme vestidos.

¿Y qué te ha parecido el vestuario de la serie? ¿Me odias por haberte puesto un vestido rosa de cuadros de Vichy con perlas o podría estar en tu armario?

Amo el vestuario de la serie y al equipo que lo ha diseñado, me ha encantado su trabajo. Desde el primer momento me gustó mucho el vestuario de Carlota y me ha ayudado para construir el personaje. Me veía con ese vestido y el resto de su ropa y veía a Carlota, no a María. Eso hacía que pudiera meterme mucho más en el personaje. Y alguna cosa suya podría estar en mi armario, la verdad. Tiene un bolso con una C bordada que lleva toda la serie que yo no me pondría, pero que me he quedado porque tiene mucha carga sentimental para mí.

Con tus apellidos cualquiera que no te conozca diría que tu adolescencia no se ha parecido mucho a la de los chavales de barrio de la serie, pero lo cierto es que yo no te he visto tan lejos de ellos…

Es que he crecido en un ambiente muy diverso, bastante abierto. La verdad es que he tenido amigos de todo tipo, en el colegio o en el barrio, quizás porque yo he pasado por todas las etapas. Tuve una época pija, una más hippy… Y hasta una época ‘choni’, con amigas como el personaje de Asia, época que fue superdivertida. Creo que en la adolescencia lo mejor es pasar por todo para averiguar cuál es tu sitio.

María Bernardeau de Louis Vuitton x Murakami Leticia Díaz de la Morena

El primer día que os juntamos a todo el grupo de chicos os propuse que os fuerais a tomar unas cañas y os hicierais amigos, que eso luego traspasa la pantalla. Os lo tomasteis en serio, os habéis hecho amigos de verdad.

En cuanto salimos de la primera reunión, ya hicimos un grupo de WhatsApp. Todos quisimos poner de nuestra parte, queríamos llevarnos bien y pasar un rodaje maravilloso. Empezamos a hacer quedadas para convertirnos en una familia. Hasta nos fuimos juntos a una casa rural antes de empezar a rodar.

En la serie eres la novia de Pelayo (Biel Antón), que es el tío bueno de la clase y un pijo rollo cayetano. Me da que en la vida real nunca te gustaría alguien

así…

No, pero porque yo no me fijo en donde está alguien colocado socialmente. Me da igual si es un cayetano o de dónde viene. Lo que me importa es su personalidad y el corazón que tiene. En ese sentido, a Pelayo aún le queda mucho por madurar…

En ‘FoQ’ hay secuencias de sexo a las que te has enfrentado con bastante naturalidad para ser un primer rodaje.

Sí, pero porque he tenido la suerte de que mis primeras escenas de sexo simulado las he podido trabajar con Rebeca Medina, la coordinadora de intimidad de la serie. Es una figura esencial en un rodaje que te ayuda a trabajar esas secuencias. Con ella pacté mis límites a la hora de llevarlas a cabo, trabajé en los ensayos la forma de ponerlo en escena… Gracias a ella y a mi compañero, Biel Antón, no fue difícil rodarlo. Al final, rodar una secuencia de sexo es como rodar una pelea para la que necesitas un especialista. Es toda una coreografía.

No te he escuchado protestar durante toda la grabación a pesar de lo exigente que es un rodaje. Has tenido un comportamiento muy profesional. ¿Eras de las que nunca echaban de clase?

Para mí ha sido imposible protestar en este rodaje porque cada día lo vivía con una ilusión enorme. Me despertaba muriéndome de ganas de llegar al set y ponerme a rodar. Incluso iba días que a mi personaje no le tocaba rodar a ver a mis compañeros trabajar… Es que me he sentido muy afortunada, de verdad. Pero, sí, es verdad que a mí nunca me han echado de clase en el colegio.

María Bernardeau de H&M Studio, Stuart Weitzman, y Louis Vuitton x Murakami Leticia Díaz de la Morena

Me has contado que tu madre se leía los guiones contigo y ensayabais juntas las escenas. Vaya lujo, ¿no?

Lo ha sido, sí. Yo hice una creación propia del personaje, trabajé todas las escenas, pero quería que me diera su opinión desde fuera, cómo veía ella Carlota y la forma en la que la había encajado en mí. Me siento muy afortunada de haber podido compartirlo con mi madre.

Me da que vas a tener que cargar un tiempo el sambenito de “hija de”, rollo “nepobaby”, que lo tiene más fácil para llegar arriba. ¿Cómo lo llevas?

Descubrí hace poco lo que era un nepobaby, así que figúrate lo poco identificada que me siento… ¿Vale también para los hijos de médicos y otras profesiones? Porque anda que no hay familias que siguen la tradición... Es normal, al final lo que ves en casa lo adoptas. Yo me siento superafortunada por tener una familia de artistas que siempre me ha inspirado. Afortunada por quién es mi madre, mi padre y mi hermano. Pero también por quienes son mis abuelos o mis tíos, que no tiene nada que ver con este mundo.

¿Te acuerdas de lo que te dijeron tus padres antes de ir al primer día de rodaje?

No, pero lo que sí que recuerdo es que casi estaban más nerviosos que yo. Me escribieron mensajes durante todo el día para ver cómo me estaba yendo. Lo cierto es que yo me sentí tan abrazada por todo el equipo que se me pasaron los nervios pronto.

Cuéntame qué planes tienes ahora que se estrena la serie.

Pues tengo planes de seguir estudiando, pintar, hacer escultura… También de que salgan nuevos proyectos. Y, a nivel personal, viajar y hacer cosas con la gente a la que quiero.