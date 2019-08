Ésta es la terraza con las vistas más bonitas de todo Madrid

Madrid. Aunque vivas aquí desde siempre, no dejas de descubrir rincones y perspectivas distintas en ella. Seas o no gato, la ciudad en agosto es más dulce que nunca e invita a vinos fresquitos, atardeceres sin móviles y a hacer todo lo que surja con la mitad de gente. Y qué gusto .

No. No da a la Gran Vía ni a los tejados de La Latina. La terraza con mejores vistas de Madrid da al Palacio Real, a una distancia a la que creerías poder tocarlo con la punta de los dedos. Una auténtica postal es la panorámica que se divisa desde la azotea de ApartoSuites Jardines de Sabatini. El Palacio de Oriente, el Campo del Moro y, desde una perspectiva privilegiada, el Madrid de los Austrias. Un secreto a voces que no puedes desconocer. Y no te pierdas la trasera: los mejores atardeceres de la capital sobre la Casa de Campo.

Dónde: Cuesta de San Vicente, 16, Madrid.