Axelrod dejará de dirigir la Orquesta Sinfónica de Sevilla

El consejo de administración de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, conformado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, ha acordado «iniciar una nueva etapa desarrollando un nuevo modelo de gestión para los próximos años», y de «mutuo acuerdo» decidió «con John Axelrod la no renovación de su contrato» como director artístico «aunque dirigirá la próxima temporada».

El objetivo es que Axelrod «mantenga una estrecha vinculación artística con la ciudad de Sevilla en el futuro» con nuevos proyectos y como director invitado, según destacó la Consejería de Cultura en un comunicado.

La decisión de no renovar su contrato tras cinco años al frente de la Sinfónica obedece a que «una vez saneada la sociedad con las aportaciones extraordinarias de las dos administraciones y aprobada la programación de la temporada 2019-2020», se ha acordado un nuevo modelo de gestión. «La orquesta afronta un momento decisivo en el que deben ser los accionistas, los empleados, los músicos y el ‘staff’ quienes decidan el futuro inmediato y el nuevo modelo de gestión económica y artística», añade la nota.

Para el consejo de administración, la Orquesta Sinfónica de Sevilla se encuentra ante un momento de «enorme importancia» y «una gran oportunidad para establecer un modelo de gestión sostenible». Para llegar a este punto, reconocen que «ha sido fundamental la contribución de John Axelrod», al que agradecen «su trabajo y dedicación durante los últimos cinco años como director artístico y consejero delegado y su permanente compromiso con la cultura y la educación en Sevilla y en Andalucía, motivo por el que se ha ganado el respeto y la gratitud de la ciudad».

Los trabajadores criticaron que el consejo de administración no les haya informado del acuerdo. En declaraciones a Europa Press el presidente del comité de empresa, Juan Carlos Pérez Calleja, recordó que no están representados en este órgano, lo que provoca que no conozcan las cuentas ni el futuro de la agrupación. Piden «estabilidad» con un «proyecto plurianual».

Los músicos mantienen cuatro días de paros

La plantilla mantiene convocados paros los días 20, 21, 27 y 28 de junio, coincidiendo con las dos últimas semanas de abono de la temporada, por los «presupuestos insuficientes» de la agrupación, que tiene «plazas sin cubrir», pierde nivel adquisitivo y y tiene problemas de adquisición y mantenimiento de instrumental, vestuario y mobiliario, según el comité de empresa.