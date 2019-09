Tudanca afea a la Junta sus «incumplimientos» sanitarios: «Las cosas están yendo a peor»

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, aprovechaba ayer la festiva y reivindicativa jornada que se vivía en El Bierzo para endurecer su discurso contra el Gobierno de coalición que conforman PP y Cudadanos en esta Comunidad.

Y concretamente, Tudanca elevaba la voz para denunciar los «incumplimienttos» que, en su opinión, se están produciendo en la Sanidad regional, en general, y en las unidades de radioterapia, en particular.

En este sentido, el líder de los socialistas se refería a las recientes declaraciones del ex director del Hospital de Ávila y ahora procurador en las Cortes por la formación ‘Por Ávila’, Pedro José Pascual, confirmando la «manipulación de las listas de espera» sanitarias. «Es el mayor escándalo del nuevo Ejecutivo autonómico», decía Tudanca, para quien con este nuevo Ejecutivo «las cosas no sólo no han cambiado sino que están yendo a peor».

«Que dejen de echar balones fuera porque ellos son los responsables de que las listas de espera hayan sido manipuladas y de que la sanidad pública haya sido recortada», denunciaba el dirigente socialistas.

Asimismo, se quejaba de que algunas de las promesas que realizaron en campaña «han quedado desautorizadas en cuanto han tomado posesión», y criticaba las propuestas de fusión de municipios o de reestructuración de los consultorios rurales.

«Que hablen con claridad y llamen a las cosas por su nombre, porque están hablando de reestructuraciones cuando la realidad es que son cierres y tienen previsto cargarse todo lo que ha costado tanto tiempo construir», aseguraba.

Asimismo, el también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hacía hincapié en los «incumplimientos» de la Junta respecto a las unidades de radioterapia. Y ponía como ejemplo las declaraciones de la consejera Verónica Casado, que apuntaba la semana pasada que en el caso de la de Ávila el equipamiento llegará presumiblemente en 2022 y no en 2020 como estaba previsto. En este sentido, se refería que la comarca berciana necesita una unidad de radioterapia también, aunque lo ve complicado a tenor de las palabras de la consejera de Sanidad