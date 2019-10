Tudanca asegura que en Castilla y León hay más dignidad que en el PP y Cs

«En Castilla y León hay más dignidad en cada uno de sus cuatro costados que la que tienen los líderes del PP y Cs». Son palabras del secretario general del PSOE en la Comunidad, Luis Tudanca, durante un acto de precampaña celebrado en Salamanca.

En la cita, que contó con la presencia del secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, Tudanca añadió que los ciudadanos «eligieron amplísimamente el ganador», aunque «el resto de partidos no ha dejado gobernar al PSOE».

El líder regional de los socialistas pidió el voto porque «no ir a votar el 10 de noviembre significaría consolidar en el Gobierno a los responsables de la corrupción y la despoblación», algo que, como señaló, «ocurre en Castilla y León con el pacto PP-Ciudadanos».

Respecto a este pacto, Tudanca aseguró que demuestra «cómo gobierna la derecha que, en menos de tres meses, ya les han convocado los ciudadanos una huelga general porque no tienen palabra».

«En Castilla y León tenemos un magnífico ejemplo de qué pasa sí no vamos a votar y suman las derechas: que pactan sin escrúpulos para repartirse el poder», añadió.

En el ámbito nacional, el secretario del PSOE de Castilla y León explicó que su partido «nunca ha concurrido a las elecciones con el afán de conseguir el poder», sino que es el único partido «que puede garantizar un gobierno sólido, estable, progresista y que le dé estabilidad al país».

Tudanca tuvo también palabras críticas hacia el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), de quien dijo que «alguien que no tiene palabra no puede gobernar» y señaló que «quien no ha hecho nada durante más de treinta años para evitar la despoblación hoy sale a la calle para reclamar medidas».