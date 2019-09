Tudanca lamenta que la Junta deje sin convocar el 20% de las plazas de médicos

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, lamentó que el Gobierno de Fernández Mañueco, deje sin convocar el 20 por ciento de las plazas disponibles, lo que demuestra que «no tome las medidas necesarias para mejorar las condiciones de la Sanidad».

Así lo indicó antes de participar en la Fiesta de la Rosa del PSOE de León y reiteró que la Junta vuelve a perjudicar al sistema al poner en riesgo de que «mañana no haya médicos para atender a nuestras familias».

En este sentido, añadió que «un ejemplo de que las cosas no sólo no han cambiado con este bifachito de Ciudadanos y del PP es que durante mucho tiempo dijeron que el problema es que no había médicos, el Gobierno de Pedro Sánchez en apenas un año acreditó cientos de nuevas plazas para su formación en los hospitales de Castilla y León y cuando ha llegado el momento, a quien le tocaba sacar esas plazas, que era el Ejecutivo autonómico».

Por este motivo, Luis Tudanca indicó que «no vamos a permitir que las derechas vuelvan a convertir el Gobierno regional en una rémora para León».

Por ello, el líder socialista celebró que tanto la capital leonesa como la Diputación tengan un Gobierno del PSOE que definió como «una puerta abierta a la esperanza, con la complicidad del Gobierno de España» fue rotundo al lanzar un mensaje a la Junta respecto a la provincia.

«Hayan hecho lo que hayan hecho las derechas para evitar que el resultado mayoritario de las urnas pemitiera también un Ejecutivo socialista en la Administración autonómica, lo que no vamos a permitir es que las derechas vuelvan a convertir el gobierno autonómico en una rémora para esta provincia, que vuelvan a hacer del gobierno autonómico un lastre para León; lo llevan haciendo demasiadas décadas», subrayó.

Luis Tudanca añadió que «también desde la oposición vamos a luchar para que León tenga lo que se le debe, lo que merecen los leoneses y leonesas para su futuro».

El alcalde de León, José Antonio Diez, destacó que las corporaciones de la capital y la provincia sean gobernadas por el PSOE porque, remarcó «vamos a demostrar claramente que hay otra forma diferente de hacer política; nuestras políticas son de cercanía, con los ciudadanos» e incidió en le momento de «unidad y fortaleza de la formación del puño y la rosa». En la misma línea, el secretario provincial, Javier Alfonso Cendón, quien afirmó que el PSOE trabaja «como una piña» en la provincia leonesa.