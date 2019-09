Tudanca reclama confianza a los ciudadanos frente a una «antipolítica de los que perdieron»

El secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, pidió en Camponaraya (León) «confianza» a los ciudadanos, ya que «no ir a votar y caer en el discurso de la antipolítica solo beneficia a aquellos que perdieron las elecciones», es decir, «a la derecha y la extrema derecha», que cuando suman «se reparten los cargos de forma indecente, se reparten las instituciones, acaban con la paridad y con la igualdad y vuelven a manchar con su corrupción las instituciones».

«En el PSOE somos muy conscientes y asumimos nuestra propia responsabilidad», aseguró Tudanca durante su participación en la Fiesta provincial del PSOE de León celebrada en la localidad berciana de Camponaraya (León), que contó con la presencia de la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, y donde reconoció que «que no haya gobierno es una responsabilidad de todos, salvo de los ciudadanos», y quiso dejar claro que «el PSOE es quien más ha hecho para que no las hubiera y hubiera un gobierno para no tener que repetir el examen que solo quiere repetir quien sacó mala nota», informa Ical.

El líder de los socialistas en la Comunidad recordó que el Partido Socialista «obtuvo la mejor nota» el pasado 28 de abril, cuando «los ciudadanos hicieron que ganara las elecciones de forma amplia y muy mayoritaria» para «poder formar un Gobierno progresista que resolviera los problemas que tiene España».

No vamos a dejarnos arrastrar por los bloqueos o las inseguridades, el PSOE quiere mirar al futuro y se lo está diciendo a la ciudadanía, porque es necesario contar con una mayoría que permita estabilidad para poder desarrollar las políticas que están en la maleta tras unos meses «que no han sido muertos», sino que «se ha seguido trabajando para poder implementar en lo que ya se ha trabajado», para lo que se necesita «el apoyo que la ciudadanía ya, pero con más apoyo y firmeza», afirmó la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado.

Por su parte, el secretario general del PSL-PSOE y diputado, Javier Alfonso Cendón, explicó que la fiesta provincial se celebró en Camponaraya «por todo lo que ha representado el PSOE en El Bierzo con la figura del presidente de la Diputación provincial».