El 80% de los delincuentes de Barcelona son extranjeros

El 80 por ciento de los delincuentes de Barcelona son extranjeros. Así aparece reflejado en los informes internos que manejan tanto la Guardia Urbana como los Mossos. No es una acusación, ni una recriminación. No se trata de un argumento racista. Es, simplemente un dato. Un dato que no le gusta a Ada Colau ni a la Consellería de Interior y que esconden de cara a la galería. ¿Por qué? Porque pone sobre la mesa el gran problema de seguridad que atraviesa la Ciudad Condal.

Que ocho de cada diez delincuentes sean extranjeros es una realidad y así lo explica el representante de CSIF de la Guardia Urbana, Eugenio Zambrano: "No tiene nada que ver con el racismo, es una estadística y la obvian. No vamos a estigmatizar ni etiquetar a nadie, pero es un dato que no se puede negar a la sociedad".

El cruce de datos entre la Guardia Urbana y los Mossos reflejan el "modus operandi" de mucho de esos delincuentes. Según Zambrano, los robos en el metro son característicos de ciudadanos de Europa del Este. Si hablamos de robos con violencia e intimidación, magrebíes y argelinos se llevan la palma. Sin embargo, en asuntos por tráfico de drogas es más complejo.

Paquistaníes y sudamericanos se disputan el territorio. De ahí, apunta el representante de CSIF, las numerosas imágenes y vídeos de peleas y reyertas a machetazos que inundan las redes sociales a diario.

Un problema ante el que no se están tomando medidas. "Colau lleva una política de seguridad nefasta y es la gran culpable de esta situación", matiza Zambrano.