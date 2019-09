JxCAT rechaza retirar el águila franquista de Tortosa

Decisión muy polémica en la población de Tortosa. La alcaldesa, Meritxell Roigé (JxCat), vota en contra de la retirada del monumento franquista apoyada con los votos de los concejales de Ciudadanos y el PSC. La moción presentada por Esquerra Republicana pedía la retirada del águila que desde forma parte del paisaje de la ciudad desde la segunda mitad del siglo XX.

La explicación que ha dado Junts per Tortosa por Twitter aclaraba que “el Ayuntamiento no es competente para retirar simbología franquista que no esté en dependencias municipales”. La formación que lidera Roigé asegura que tienen “el compromiso de elaborar un catálogo de vestigios franquistas y así lo hemos hecho”.

Se trata de una historia que viene de lejos. El municipio siempre ha rechazado retirar este polémico monumento, aunque nunca se ha sabido lo que opinan los ciudadanos.