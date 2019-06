El cardenal Cañizares dice «si la ecología no tiene en el centro al ser humano, se vuelve contra él»

El cardenal arzobispo de Valencia y gran canciller de la Universidad Católica de Valencia (UCV) Antonio Cañizares, aseguró que si la ecología no tiene en el centro al ser humano, si no es humanista, se vuelve contra él», manifestación que formuló en el acto de clausura de las Jornadas de Formación PDI y PAS celebradas en el Colegio San José de Calasanz con una conferencia sobre la continuidad del pensamiento de Benedicto XVI en el pontificado del Papa Francisco.

En este sentido resaltó que la encíclica «Laudato» sí es revolucionaria pero no se quiere entender, porque en su base está Dios creador y hoy no se le puede nombrar. «Vivimos en una cultura laicista dominante, en la que los poderosos quieren quitar a Dios del horizonte; lo que en Europa supone ir contra sus propias raíces, pues la idea de Europa nace de la Fe cristiana de sus pueblos».

Asimismo adujo que teniendo como base Dios creador, la encíclica de Francisco concibe al hombre como ser creado a imagen suya. «Por ello, el escrito papal no es solo revolucionario en el plano ecológico, sino también en cómo se acerca al hombre y el mundo de hoy, y el futuro de ambos. No habrá una nueva civilización del amor si no nos volvemos a Dios».