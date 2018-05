Absuelto Ginés Jiménez y el resto de policías del «caso Bloque»

No existió “caso Bloque”. Esa es la verdad judicial que se sostiene por la sentencia dictada por la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid acerca de las supuestas extorsiones que llevaba a cabo la Policía Local de Coslada, con el jefe Ginés Jiménez a la cabeza. El tribunal ha entendido que no se puede probar ninguna de las acusaciones y ha absuelto al ex jefe policial y al resto de agentes, así como a la mujer y el hijo del policía por nulidad de varias pruebas, como escuchas telefónicas. En total eran doce acusados. La Fiscalía pedía 26 años de prisión por los delitos de extorsión, amenazas, cohecho, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

Aunque la investigación que motivó las detenciones de los policías en aquel mayo de 2008 hablaba de una mafia policial, a lo largo de la fase de instrucción del caso –que ha pasado por las manos de hasta diez jueces distintos en el Juzgado de Instrucción número 21 de Plaza Castilla–, se han ido cayendo varias imputaciones y varios acusados. De los 26 policías inicialmente detenidos por el Grupo 16 de la Udyco de la Policía Nacional, a 19 de ellos se les han archivado todas las acusaciones. Por ello, el Ayuntamiento de Coslada tuvo que desembolsar más de 800.000 euros en concepto de indemnización, atrasos e intereses para el pago de todos los policías que fueron incorporándose a su puesto de trabajo. Durante el juicio que se celebró en la Sala 0 de la Audiencia, se vio que el delito contra cinco agentes podía haber prescrito.