Almeida pide respeto para el concierto de los Pastor y para criterios artísticos del Ayuntamiento

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha opinado que la izquierda quiere montar un "aquelarre" con el concierto-protesta a favor de los Pastor después de que la Junta de Moncloa-Aravaca suspendiera el recital de la programación inicial.

Así lo ha manifestado el edil a los medios de comunicación durante la celebración de la XXXVIII edición del Día del Niño, donde ha estado acompañado por la vicealcaldesa, Begoña Villacís; el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, y la concejala del distrito de Tetuán, Blanca Pinedo.

Almeida ha puntualizado que respeta que los Pastor den un concierto esta tarde, al igual que "el Ayuntamiento de Madrid tiene todo el derecho del mundo a establecer en función de criterios artísticos y de interés de los vecinos quienes deben ser los artistas que actúen en las fiestas de cada uno de los distritos"

Asimismo, Almeida ha felicitado a Pedro Pastor porque, como ha relatado en una entrevista, ha podido sacar nuevo disco por la "publicidad gratuita".

"Me alegro de que el Ayuntamiento de Madrid le haya permitido obtener lo que él no conseguía por sus méritos artísticos", ha señalado. LA NO

El alcalde ha negado que la delegada de Cultura, Turismo y Deportes, Andrea Levy, mostrara "discrepancia" alguna con la decisión tomada por la Junta de Moncloa-Aravaca de cancelar la actuación de Luis y Pedro Pastor.

Según Almeida, su Ayuntamiento busca crear "espacios de diálogo y no de confrontación". Por ello, el regidor ha explicado que Pastor tuvo una conversación con la delegada de Turismo y Cultura en la que hubo un "intercambio de opiniones".

El alcalde ha insistido en que desde el Ayuntamiento no han demostrado ningún tipo de "sectarismos" y que pueden recibir a cualquiera que desee hablar con "absolutamente tranquilidad" con el Gobierno municipal.

Este extremo ha sido confirmado a Europa Press por Andrea Levy, que ha detallado que esta misma semana recibió a Luis Pastor en su despacho de Cibeles, con lo que cree que así se demuestra que "no hay listas negras en cultura en el Ayuntamiento".

José Luis Martínez-Almeida ha criticado que la izquierda es "experta en etiquetas y pancartas", las cuales no dan solución a los problemas de los madrileños, que se resuelven "con políticas eficaces y eficientes centradas en ellos".

"Los lemas y las etiquetas se lo dejamos a la izquierda, que son mucho más expertos pero mucho menos eficientes en dar soluciones a los problemas que hay en esta ciudad", ha concluido. Ep