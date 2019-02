El monolito que recuerda en Getafe a la joven Sandra Palo de 22 años, que en 2003 fue brutalmente secuestrada, violada y asesinada, y cuyo cadáver fue encontrado calcinado en un descampado de Leganés.

Este nuevo acto vandálico contra la memoria de la joven, se ha producido apenas dos semanas después de ser recolocadas, tras haber sido robadas el pasado 10 de febrero.

Se da la circunstancia que las placas que fueron robadas anteriormente, se instalaron para sustituir a las que sufrieron un ataque con pintura el 21 de enero, unos días después de su inauguración.

Tras este nuevo ataque, María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, a afirmado que "lo hacen de sábado a domingo, de madrugada, y esta vez lo ha tirado al contenedor de la basura". "Pero no va a poder conmigo, ni con mi familia y amigos, que le quede clarito, porque ya más daño que me hicieron el 17 de mayo de 2003 no lo pueden superar ahora", en declaraciones recogidas por Europa Press.

Por su parte, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, manifestó la vez anterior que el Ayuntamiento las repondría tantas veces como hiciese falta.