Carmena manda a Garrido a consultar Madrid Central a su web

Ni corta ni perezosa y siguiendo el ejemplo de sus concejales, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha contestado al requerimiento por carta del presidente del Gobierno regional, Ángel Garrido, sobre la nueva Área de Prioridad Residencial (APR) Madrid Central, que toda la información está disponible en la web municipal www.madrid.es y también en la versión electrónica del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

El pasado miércoles, Garrido reclamó a Carmena una copia completa de todos los expedientes de los acuerdos que afectan a Madrid Central antes del siguiente lunes, 12 de noviembre, y como «paso previo» a llevar ante los tribunales las restricciones de tráfico en todo el distrito Centro, si bien posteriormente matizó que antes pedirían la nulidad del acuerdo que determinaba las condiciones de la nueva APR.

Así, con fecha 10 de noviembre la regidora ha respondido al presidente de la Comunidad indicándole dónde encontrar los informes que solicita y afirmando que le facilitará «con mucho gusto» la información complementaria que requiera. «Sería bueno para ello que identificaras a qué extremos ha de ceñirse concretamente la ampliación de una información de la que ya dispones», añade Carmena en la carta, a la que ha tenido acceso EFE.

Pese a no adjuntar los documentos en sí, la alcaldesa ha apuntado a Garrido que «en el portal web del Ayuntamiento tienes a tu disposición la huella normativa de la Ordenanza, que incluye todos los documentos relacionados con la consulta pública y todos los que conciernen a la tramitación del proyecto, incluida la memoria de análisis de impacto normativo del proyecto y todos los informes relativos a Madrid Central que se pueden encontrar en la web municipal. En concreto se trata del modelo y funcionamiento de Madrid Central, el análisis de afectación en la movilidad de la ciudad del área, el sistema de control de accesos, el análisis de las necesidades de servicio adicional de EMT, un estudio sobre los niveles de calidad del aire, la evaluación del efecto del Plan de Calidad del Aire y dos estudios sobre nuevas medidas de estacionamiento.

Al respecto, el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Pedro Rollán, criticó que Carmena no haya adjuntado todos los documentos que dicen poseer lo que, «confirma que no se ha elaborado un estudio preliminar, ni informe ni análisis», de la nueva APR que supone el cierre al tráfico del distrito Centro. «Lo que existe son aclaraciones y manuales de entrada y salida a Madrid», afirmó. Además, replica que si bien se generarán menos emisiones al reducir la circulación en superficie, Madrid Central no supone «un cilindro de cristal» que impida que la contaminación se desplace.

«La petición del Gobierno regional no es caprichosa, ya que tanto Ciudadanos como sindicatos y empresas del entorno han rechazado Madrid Central y el PSOE ha alertado de la barbaridad que supondría», aseveró el portavoz regional que aseguró que se trata de un proyecto posible siempre que sea planificado y programado. «Quizás en un horizonte de cuatro, cinco o seis años si se hacen los deberes Madrid Central podría ser una solución que viniese a mejorar la calidad del aire», apuntó y reprochó la improvisación del Ayuntamiento al hacer del nuevo APR su «única hoja de ruta». Es por ello que recordó que existen «serias probabilidades» de que la Comunidad de Madrid recurra a los tribunales la iniciativa municipal.