Ranking de nacimientos: esta es la tercera comunidad con más bebés

Madrid ha sido la tercera comunidad autónoma que más registró nacimientos en lo que va de año, con 25.758 alumbramientos. Andalucía lideró el ranking nacional con 29.160 nacimientos, seguida de Cataluña (26.433), con Madrid en el tercer lugar del podio.

Así lo señalan los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Unas cifras que, por otro lado, muestran que el número de nacimientos en la Comunidad de Madrid en mayo de 2025 fue de 4.307, un 4,86% más con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que 3.830 personas fallecieron en la región en el mismo periodo, una subida del 1,6% en tasa anual.

En cuanto a la variación anual del acumulado, la Comunidad de Madrid también destacó con un aumento del 4,87%, situándose entre las regiones con mayor crecimiento, junto con Castilla-La Mancha (14,69%) y Galicia (7,06%). Del total de nacimientos en junio, 2.123 han sido niñas y 2.185 niños. En cuanto a la edad de las madres madrileñas, el grupo entre los 30 y los 39 años continúa concentrando la mayoría de los nacimientos en mayo de 2025, con 2.946 alumbramientos (1.415 de mujeres entre 30 y 34 años y 1.359 entre 35 y 39).

Le sigue el grupo de 20 a 29 años, que suma 943 nacimientos (307 en mujeres de 20 a 24 años y 636 de 25 a 29). Las mujeres de entre 40 y 44 años registraron 460 nacimientos, mientras que las de 45 a 49 años sumaron 58. Finalmente, las jóvenes menores de 20 años que fueron madres en mayo fueron 67.