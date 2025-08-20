Visitas gratuitas para conocer la historia de Carabanchel

La Comunidad de Madrid abre mañana miércoles el plazo para solicitar una de las 800 nuevas plazas que ofrece para los dos recorridos urbanos por Carabanchel del programa "Un barrio con vistas", que busca acercar a los ciudadanos las huellas materiales e inmateriales de este patrimonio cultural tan cercano y, en ocasiones, desconocido.

Las inscripciones para los paseos guiados que se celebrarán entre septiembre y noviembre se podrán realizar a partir de las 10:00 horas a través del portal web oficial de la Comunidad de Madrid.

Es la segunda edición de una iniciativa que el año pasado atrajo a 1.600 personas interesadas en descubrir la historia del popular distrito. Las dos rutas propuestas parten de la Finca Vista Alegre, uno de los ejemplos más destacados de quinta de recreo en la España del siglo XIX, recuperada por el Gobierno regional y declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Jardín Histórico.

La visita titulada "Vista Alegre. De pueblos y barrios, palacios y fábricas" explora las transformaciones que vivieron los Carabancheles desde que Madrid se convirtió en capital y cómo los habitantes de los dos pequeños núcleos rurales convivieron con las élites urbanas que comenzaron a levantar en la zona sus palacetes y quintas de recreo. A la vez, el auge de la actividad industrial en el siglo XIX supuso importantes cambios socioeconómicos y urbanos, especialmente tras la incorporación como distrito de Madrid en el siglo XX.