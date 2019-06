Carmena no cederá Cibeles a Villacís

Centenares de personas se concentraron ayer frente al Palacio de Cibeles para reclamar que, pese al dictado de las urnas, la alcaldesa, Manuela Carmena, revalide su cargo. Al margen de la convocatoria, en las últimas semanas han cambiado las perspectivas de la ex jueza sobre la investidura, especialmente después de que su «ticket» electoral en la Comunidad, Íñigo Errejón, abriese la puerta a hacer alcaldesa a Begoña Villacís, de Ciudadanos, con tal de que no entre VOX en el Gobierno ni del Ayuntamiento ni de la Asamblea de Madrid. Así, si el día de los comicios Carmena asumió que no repetiría como alcaldesa por un pacto entre PP, Ciudadanos y VOX, y guardó silencio cuando, un par de días después, Errejón hiciese suyo aquello de hacer «política útil» y buscar «alternativas» para frenar a la extrema derecha, ayer a la ex jueza se le acabó la paciencia y decidió hacer algo al respecto.

Ni corta ni perezosa, primero anunció que no descartaba presentarse a la investidura puesto que, al ser la lista más votada, si no había acuerdo entre el resto de fuerzas es quien debe tomar el mando cuando se acabe el plazo para la constitución de las corporaciones locales el próximo 15 de junio. Y, a continuación, decidió adelantar a Errejón por la derecha y pedir directamente a Ciudadanos que apoyen o se abstengan ante un pacto de Más Madrid con el PSOE para evitar la entrada de VOX en el Gobierno municipal. El ejemplo que ha dado es el del candidato independiente de Cs para el Ayuntamiento de Barcelona, Manuel Valls, quien se ha enfrentado a la dirección nacional de la formación naranja y se ha mostrado favorable a apoyar de forma altruista la reelección de Ada Colau, junto al PSC, para evitar que gobierne el bloque independentista.

Además, Carmena ha dejado bien claro que debe encabezar el Gobierno municipal «la lista más votada», cuando se le ha preguntado si estaría dispuesta a ceder la Alcaldía a Begoña Villacís como sugiere Errejón para evitar la entrada de la extrema derecha. Curiosamente, también la lista más votada en 2015, la del PP de Esperanza Aguirre y con sólo un concejal que la separaba de un gobierno en solitario por mayoría absoluta –a Carmena le faltan dos concejales para sumar la mayoría con el apoyo fundamental del PSOE–, también le ofreció el sillón de Cibeles al candidato socialista, Antonio Miguel Carmona, para evitar que gobernaran los «populistas» de Ahora Madrid.

La ex jueza ha pasado de representar el papel de salir tranquilamente del poder a resistirse cual gata panza arriba frente a quienes, incluso dentro del partido creado en torno a su figura, empiezan ya a «amortizarla». No obstante, la manifestación de ayer puede no favorecer a sus intereses. Ayer, algunos asistentes manifestaron haber acudido «porque ha sido la lista más votada y queremos que gobierne». Otros defendieron su gestión por medidas como Madrid Central, pero pocos se atrevieron a dar una explicación sobre el fracaso electoral. «Hemos tenido un mal aliado con el PSOE», dijeron otros.