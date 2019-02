Manuela Carmena mantiene abierta su guerra con La ingobernable, el colectivo que mantiene “okupado” el número 39 de la calle Gobernador –antigua sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y, más tarde, del Centro de Salud de Retiro–. En una entrevista concedida a la radio digital Carne Cruda, la alcaldesa ha asegurado que no se reunirá con el colectivo, tal como éste había solicitado. “No voy a ir, una cosa que no se puede olvidar es que ese es un edificio que es del Ayuntamiento y se ha entrado sin permiso en él y no está bien”, afirmó ayer Carmena ante el auditorio del Teatro Fígaro de Madrid.

A su juicio, la actividad de La Ingobernable “está muy bien”, pero “se puede hacer sin quebrantar las normas” en “otros de los edificios” que el Gobierno municipal está “atribuyendo a organizaciones sociales”. Para la alcaldesa, no necesitaban “okupar” para hacer la “labor estupenda” que hacen, ya que el Ayuntamiento cede espacios. “Si lo hubieran pedido lo tendrían igual”, concluyó.

El edificio fue recuperado por el Ayuntamiento para el patrimonio municipal tras indemnizar con 1,4 millones a la Fundación Ambasz, a la que el Gobierno de Ana Botella cedió gratuitamente este edificio para que lo demoliese y edificase en su lugar un museo al arquitecto