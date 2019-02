El Pleno Municipal condena la okupación con la oposición de Ahora Madrid

PP, Cs y PSOE han condenado la okupación "como un delito contra la propiedad que no puede ser tolerado o fomentado por los poderes públicos", a propuesta de los populares y con el rechazo de Ahora Madrid, mientras que el PP no ha conseguido el necesario respaldo de los socialistas para plantear la creación de una unidad específica dentro de la Policía Municipal para combatir la okupación ilegal. Los 'populares' tampoco han conseguido el apoyo necesario para apoyar el texto de la proposición de ley orgánica contra la okupación ilegal dado que, como ha apuntado la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, las Cortes se han disuelto y ese texto ni se va a debatir, informa Europa Press

El concejal del PP Álvaro González ha exigido en el Pleno el "fin de espectáculos dantescos como La Dragona o La Ingobernable con el consentimiento de la alcaldesa, Manuela Carmena", edil que ha apuntado que en la Comunidad se registran 4.500 okupaciones, de las que 2.500 se ubican en la capital.

Higueras ha puntualizado que son 1.917 las viviendas okupadas en Madrid, de las que 65 son de la EMVS. "Esta Corporación no fomenta la okupación y protege el patrimonio público no como ustedes, que lo vendieron a fondos buitre", ha lanzado, tras remarcar que ante cualquier okupación de un piso de la EMVS la empresa presenta una denuncia ante la Justicia, "no así la Comunidad".

La delegada ha puesto el foco en la mediación, gracias a la cual la EMVS ha recuperado 234 viviendas de forma voluntaria antes de llegar la sentencia. También ha pedido a los populares que piensen que las personas que okupan lo hacen en su inmensa mayoría por su extrema vulnerabilidad que les impide acceder al mercado del alquiler dado que en su proposición no han incluido mención alguna a acciones de índole social.

En cuanto a la unidad policial específica, la edil ha recordado que Delegación de Gobierno ya cuenta con esta función y que los procesos en La Dragona y La Ingobernable siguen su proceso administrativo. Ep