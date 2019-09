El presidente de Asamblea rechaza pedir un informe de viabilidad jurídica de Avalmadrid

El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, ha rechazado solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre si la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades en Avalmadrid es competente, como le ha pedido PP, ya que se atiene al resultado de la votación de la Mesa que ayer rechazó la propuesta de los 'populares'.

Así lo ha explicado el portavoz del PP, Alfonso Serrano, en rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces donde ha asegurado que ha pedido a Trinidad que con la potestad que tiene solicitara por "motu propio" un informe, pero "se ha negado". "Pensábamos que como máxima figura de garantizar el rigor de esta cámara debería haberlo hecho pero respetamos su decisión", ha sostenido.

Durante la reunión de la Mesa de ayer, el PP propuso que se elaborase un informe jurídico, algo que apoyó Ciudadanos, pero a falta de que el diputado del PP Jorge Rodrigo sustituya a María Eugenia Carballedo, ahora consejera de Presidencia, la petición decayó al votarse tres veces y haber empate. Mostraron su oposición al mismo PSOE y Vox. Así, se admitió el primer trámite parlamentario para la creación de la comisión.

"Está pasando lo que hemos visto en otras ocasiones que la izquierda comienza una cacería contra una adversario político, una cacería política que la disfrazan en forma de comisión de investigación. Aquí no hay un caso Ayuso, como dice (el portavoz de Más Madrid) Íñigo Errejón, sino el objetivo de destruir a Ayuso", ha lamentado.

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha señalado que en esta comisión exigirán responsabilidades sin excluir a nadie pero que en primer lugar tendrán que hacer un plan de trabajo con el que irán llamando a comparecer a las personas que tengan mayor responsabilidad.

Ha indicado que no excluye "a nadie" pero tampoco incluye a "nadie" en referencia a si llamarían a comparecer a Ayuso. "Nuestro objetivo no es una persona sino que en la Comunidad de Madrid no vuelva a haber una relación así con el poder ni presuntamente tratos de favor", ha sostenido.

En esta misma línea, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha defendido que estarán en una posición de "vigilancia" de que los fondos públicos se destinen donde tienen que ir "pero que espera que no se convierta en una caza de brujas ni en ataques personales". "No apoyaremos ningún ataque personal, lo importante no es quién comparece sino el objeto de la comparecencia", ha indicado sobre la posibilidad de llamar a comparecer o no a Ayuso.

El portavoz de Ciudadanos, César Zafra, ha explicado que ayer en la Mesa de la Asamblea se posicionaron a favor de solicitar un informe jurídico sobre la comisión porque creen que siempre puede guiarles y enseñarles las indicaciones de los letrados. "No salió adelante y respetamos esa decisión de la Mesa. Con respecto a las comparecencias lo que hay que hacer es empezar la comisión, que sirva y que ayude y no entrar en los circos de quién va a venir o no va a venir", ha añadido. Ep

MÁS MADRID Y UNIDAS PODEMOS VEN "IMPORTANTE" QUE COMPAREZCA AYUSO

La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, cree que es importante que Ayuso acudiera a dar explicaciones a la comisión "porque es una presidenta que ha podido cometer el delito de alzamiento de bienes o de trato de favor".

A su juicio, es una "buena noticia" que el máximo órgano parlamentario haya permitido el primer paso para poner en marcha la comisión que "PP y Cs querían dilatar" e "impedir su constitución".

Más contundente ha sido el portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, que también ve necesario que acuda a comparecer la dirigente autonómica porque "las dudas sobre Avalmadrid son las dudas sobre Isabel Díaz Ayuso". "Hoy hemos conocido que el préstamo de la su familia triplicaba la media de los préstamos que estaba concediendo Avalamdrid. Eso es favoritismo", ha criticado.

Por último, ha pedido a PP y Cs que "se pongan a trabajar" en lugar de intentar "inventarse excusas" para ver si "ganan unas semanas", porque "van a tener que afrontar la comisión de Avalmadrid". Ep