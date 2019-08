Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea, fue, en las pasadas elecciones el más votado, sin embargo, la alianza de Vox, Ciudadanos y el PP no le han permitido gobernar. Así, él se ha referido a esta alianza “no es la de un gobierno de la libertad, sino la de la voluntad de permanecer en el poder o de ampararse en él. Su temor fundamental no es perder libertad, su temor es perder el poder”. Y aha añadido que Ayuso “no nos presenta un programa para ampliar los horizontes de libertad, sino para sujetar en su concepción a los adeptos, enfrentados a quienes pensamos de otra manera”. Ha considerado que el Gobierno de la Comunidad “no puede ser “un bastión contra el de España”.

Gabilondo ha hecho un discurso programático, huyendo de la crispación, pero recalcando las medidas que habría implantado un gobierno socialista.”Queremos un Madrid donde no “impera la ley de quien tiene más posibilidades, más oportunidades, no más capacidades, lo que supone una reescritura de la ley del más fuerte, u otra forma de supremacismo, donde ganan los que tienen y pierden los que necesitan del impulso de la buena política para mejorar sus condiciones de vida”.

Le ha achacado a Ayuso que se presenta con “un programa sin proyecto, de parcheo, de continuismo y resignación, en lugar de ofrecer reformas y propuestas que afronten las causas de la actual situación”. Eso sí ha planteado que, durante la Legislatura se alcance “un acuerdo de consenso en esta Cámara sobre la propuesta para el sistema de financiación autonómico”.

De acuerdo con el portavoz socialista, “resulta grave que hoy se consolide la política de bloques y su tendencia al bloqueo, al conservadurismo, a la confrontación, mientras, por ejemplo Ciudadanos se ha negado a cualquier conversación política con casi la mitad de los votantes de Madrid, desde luego con el grupo socialista; en concreto, conmigo”. Y ha criticado que “las negociaciones entre ustedes estas semanas no auguran ni estabilidad, ni moderación, sino frentismo y desconsideración. Y lo que necesitamos es desbloqueo, apertura y consenso”.

En respuesta a la candidata a la presidencia de la Comunidad, Gabilondo ha aseverado que “No venimos a una terapia de grupo, ni a hacer un listado de amigos. Hay que decir lo que uno piensa, pero no lo que a uno se le ocurre".

El portavoz socialista ha aseverado que "necesito que le vaya bien al Gobierno de la Comunidad de Madrid" y se ha vuelto a ofrecer a trabajar juntos. Ha insistido en abordar el problema de los menores extranjeros no acompañados (menas): "Es un asunto de derechos humanos. ¿Por qué no nos reunimos y afrontamos el problema?"

Con respecto a la polémica de Avalmadrid, Gabilondo ha considerado que no se debe "hacer una extrapolación personal. Creemos en el trabajo parlamentario. Tenemos que hablar de esto. no descarto que cerrarlo sea una posibilidad, pero no echemos las persianas sin antes analizar las causas".

"Le pido que sea un Madrid de la convivencia", le ha insistido, "los ciudadanos no pueden pasar a ser clientes con proyectos como los cheques que ofrece". Y ha terminado con un rotundo: "Nosotros no la podemos votar, lo siento".