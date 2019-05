El abono transporte será la llave para poder dejar el coche en un aparcamiento disuasorio y utilizar una ampliada y mejorada red de Metro que es la principal apuesta de la candidatura de Ciudadanos para la Comunidad de Madrid. En el ecuador de la campaña, los anuncios más sonados del programa con el que Ignacio Aguado quiere ser presidente regional se refieren todos al transporte público y, más en concreto, a Metro, eje desde el cual se vertebran las políticas de Movilidad que proponen a los electores, descartando el uso del vehículo privado y apostando por un desplazamiento ágil al centro desde los distintos municipios de la región.

Aparcamientos disuasorios

Ciudadanos construirá varios parking disuasorios en zonas donde no existen, como en Galapagar-La Navata y se compromete a ampliar y mejorar los existentes. Para ello, cambiarán su administración de modo que todos serán vigilados y no se cobrará por aparcar en ellos. Eso sí, sólo podrán acceder y estacionar su vehículo los usuarios del abono transporte, para que así tengan de verdad consideración de disuasorios y no sean aparcamientos de conveniencia para otros menesteres que no sea dejar el coche para entrar a Madrid con el transporte público.

Ampliación de Metro

Ignacio Aguado se ha comprometido a ampliar varias líneas de Metro, además de mejorar sus frecuencias y servicio. La primera que anunció fue la línea 3 desde la estación de Metro de Villaverde Alto hasta la de Metro Sur Los Espartales, con el objetivo de agilizar la conexión de los vecinos de Getafe Norte, para que en 20 minutos estén en hospital 12 de Octubre y en poco más en el centro de Madrid. La siguiente línea que ampliará será la línea 2, que el candidato propone alargar desde Las Rosas hasta Wanda Metropolitano de modo que haya más conexión para los eventos deportivos y de toda índole que se realizan en el estadio. Esta ampliación además otorga un plus de seguridad para los partidos de alto riesgo puesto que se puede desviar a las dos aficiones cada una por una línea en lugar de dejarles esperando en el estadio. Por último, también ha propuesto ampliar la línea 5 desde Alameda de Osuna primero al Aeropuerto, de modo que serán dos las líneas que lleven hasta el Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, y después al barrio de Valdebebas, que actualmente tan sólo cuenta con una línea de Cercanías pero no acceso al suburbano.

Fiscalidad

Junto a las medidas en transporte público, Ciudadanos también ha adquirido el compromiso de rebajar cada euro de impuestos que suba el Gobierno del socialista Pedro Sánchez en el tramo autonómico del IRPF, para compensar así el impacto fiscal.

Educación

Una de las primeras propuestas que presentó Ignacio Aguado fue que impondrá el bilingüismo en la etapa de 0 a 3 años en las escuelas infantiles sostenidas con fondos públicos mediante un sistema educativo pionero que se aplica en otros países de Europa.

Conciliación

En la misma línea, el candidato de Ciudadanos también incluye entre sus propuestas la creación de guarderías en los centros hospitalarios públicos de la región para uso tanto de los profesionales sanitarios de los hospitales como para los pacientes que acuden a una cita médica. Un servicio que actualmente ya existe en el Hospital de Fuenlabrada y pretende extender a toda la red hospitalaria de la Comunidad.